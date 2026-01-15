Operativo especial de la Guardia Civil en Pediatría del Cunqueiro
Con la misión de dibujar sonrisas y romper la rutina de la estancia hospitalaria a los niños ingresados en el Hospital Álvaro Cunqueiro, la Guardia Civil desplegó esta mañana un operativo especial en la planta de Pediatría.
A lo largo del pasillo cercano a sus habitaciones, el cuerpo de seguridad desplegó una pequeña exposición de los servicios que presta, para asombro de los pequeños pacientes que pudieron descubrir algunos de los medios con los que cuentan en el área de tráfico, la de desactivación de artefactos explosivos (Tedax), la de seguridad ciudadana (Usecic), la de protección de la naturaleza (Seprona) o la canina (Servicio Cinológico y Remonta). Perros incluidos, que se convirtieron en una de las grandes atracciones de la mañana con su exhibición.
Agentes de la Guardia Civil se encargaron de explicarles la multitud de funciones que desempeñan en el orden público en los distintos ámbitos al medio centenar de menores de 15 años que, en estos momentos, se encuentran ingresados en el complejo de Beade.
Tocar y probar
Los portasueros portátiles y sondas no fueron impedimento para que los niños se subieran a las motos, se pusieran los casos, utilizaran los escudos antidisturbios o curiosearan con diverso material de los tedax, incluido el robot de desactivación de explosivos.
El gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, el director asistencial, José Manuel Olivares , la directora atención hospitalaria, Reyes Díaz Lambarri, y la jefa de sección de Pediatría, Mar Portugués, dieron la bienvenida al subdelegado del Gobierno en la provincia, Abel Losada, al coronel Manuel Touceda y a todos los agentes que allí se desplazaron.
Regalos
Como despedida, la Guardia Civil obsequió a Pediatría del Cunqueiro con unas motos de juguete, fieles réplicas de las que emplean sus agentes de tráfico, peluches y libros.
No es la primera vez que este cuerpo de seguridad realiza una intervención semejante en el Cunqueiro. Ya lo hizo en 2019, con motivo de su 175 aniversario. Sin embargo, la irrupción de la pandemia al año siguiente impidió que diera continuidad a la iniciativa, como se había planteado. La retomaron esta mañana con gran éxito.
