Localizan con hipotermia a una mujer que había desaparecido en el entorno del aeropuerto de Vigo

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo‑Redondela llevaron a cabo el pasado domingo por la mañana un operativo humanitario que permitió localizar y asistir a una mujer que se encontraba en paradero desconocido desde el día anterior. La intervención se inició tras la detección de un vehículo mal estacionado en uno de los aparcamientos de la terminal del aeropuerto de Vigo.

El personal policial destinado en el aeropuerto observó que el vehículo presentaba las puertas abiertas y diversos enseres personales tanto en su interior como en el exterior, lo que generó una inmediata alerta. Tras revisar las cámaras de seguridad, los agentes comprobaron que la conductora había accedido al aparcamiento, detenido el vehículo y abandonado posteriormente las instalaciones aeroportuarias a pie.

Realizadas las gestiones oportunas para identificar a la propietaria del vehículo, se constató que se trataba de una mujer con la que su familia no había conseguido contactar desde el día anterior, si bien, todavía no habían interpuesto denuncia por su desaparición, pero podría encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Ante esta información, la policía activó de inmediato un dispositivo de búsqueda por las zonas exteriores del aeropuerto, las arboledas situadas entre el Aeropuerto de Vigo y el IFEVI, así como por la senda del Lagares que discurre por esa zona.

Durante el operativo, los agentes relacionaron el hallazgo del vehículo con una llamada previa realizada por un vecino de la zona, que había alertado sobre la presencia de unas prendas de ropa en su finca. Esta conexión permitió acotar el área de búsqueda en una zona cercana al aeropuerto y, aproximadamente tres horas después de haber recibido la alerta, los policías nacionales localizaron a la mujer que se encontraba desorientada y con síntomas compatibles con hipotermia.

Los agentes solicitaron de inmediato asistencia sanitaria, siendo la mujer atendida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para su valoración y recuperación.

En el dispositivo de búsqueda también participaron los servicios de seguridad ciudadana de la Guardia Civil y de la Policía Local de Vigo que junto a la Policía Nacional hicieron posible la localización de la mujer evitando un desenlace de mayor gravedad.