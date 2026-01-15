La lluvia frenó la romería en San Amaro, pero no las ganas de bailar

Esta mañana no paró de llover. La estaciones meteorológicas de Vigo acumularon 21 litros por metro cuadrado. No era el mejor día para que pasase. En Matamá tenían todo preparado para dar comienzo a San Amaro, la romería que arranca el año de fiestas en la ciudad.

Desde las nueve de la mañana y hasta mediodía se sucedieron misas, con una actuación de la Coral Atlántida incluida. A continuación iba a salir la procesión, pero en este caso hubo que suspender para evitar el chaparrón. Eso sí, la charanga Va K Pinta actúo contra todo pronóstico. Iba a amenizar la jornada y sacar a relucir los mejores bailes del vecindario en la plaza de San Mauro, pero lo hizo bajo el toldo del bar. Y hubo quien no pudo resisitirse a mover el esqueleto. El ritmo no paró por la tarde. Los actos litúrgicos se repitieron y el grupo Mostrencos pudo dar su concierto.

Mañana más. Habrá un festival folk a partir de las 21 horas en el «torreiro da festa» donde serán protagonistas las agrupaciones de la parroquia: el Grupo de Gaitas Atlántida, las Cantareiras «Atlántida», Setecuncas y Algarabía.

El sábado saldrán al palco Q+Da y Storrentos, con actuaciones a partir de las 22 horas y el día grande será el domingo, con misa solemne a las 12:30 horas, nuevos conciertos y la V Festa do Cocido.

En el apartado musical, la jornada empezará con la charanga Vai de baile en la plaza de San Mauro (11h). En la sobremesa será el turno de Dúo Dinamita (16:30h) y de la Rondalla de Airiños da Lagoa de Baíña (a partir de las 18h), que ofrecerá un pasacalles desde la capilla hasta el «torreiro».