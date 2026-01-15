Llamamiento a donar: el banco de leche del Cunqueiro solo tiene reservas para una semana

Las maternidades del sur de Galicia recibieron el nuevo año con un buen número de grandes prematuros (bebés con menos de 32 semanas de gestación de las 40 que tiene un embarazo habitual). Desde 2017 y sin excepciones, el Banco de Leche Materna del Hospital Álvaro Cunqueiro les garantiza a todos ellos este oro líquido, el mejor alimento y medicamento que pueden recibir por sus propiedades nutricionales e inmunológicas. Pero este aumento de la demanda y un bajón puntual de las donaciones, han llevado sus reservas a uno de los niveles más bajos de su historia y hacen un llamamiento a las mujeres que están dando el pecho a colaborar para no fallarle a ningún recién nacido que lo necesite.

En la actualidad, en las neveras del banco hay tres litros de leche humana ya analizada, pasteurizada y disponible para administrar. Además, tienen otros tres litros y medio de leche cruda, que ahora procesarán.

Tras un arranque de año con muchos prematuros, sobre todo en Pontevedra y Ourense, el dispositivo está administrando ahora a dos en el Álvaro Cunqueiro, que están consumiendo una media de medio litro al día entre ambos, y otro de 27 semanas en Pontevedra que precisa unos 300 mililitros diarios. A este ritmo, en una semana estarían sin existencias.

¿Dónde contactar?

El banco ha realizado un llamamiento a través de su red. Las interesadas pueden contactar en banco.leite.vigo@sergas.es o a través de los teléfonos 986825656 (Vigo), 986807038 (Pontevedra) y 988385661 (Ourense), de lunes a viernes de 9 a 15 horas.

El número de nuevas donantes se mantiene más o menos estable y, a lo largo de todo el año pasado, contaron con 75 madres que colaboraron. Son exactamente las mismas que en 2024, pero entregaron 80 litros menos (un total de 310). A veces, coinciden mujeres más productoras y, a veces, menos.

Además, se ha producido un bajón de entregas en Navidad. La anterior bajada de reservas similar que recuerdan es de junio de 2024, también justo con el inicio de las vacaciones de verano. Quizá pueda deberse a que son periodos en los que se rompen las rutinas y a las donantes pueda costarles algo más. Por aquel entonces, realizaron también un llamamiento con una gran respuesta.

En Neonatología del Álvaro Cunqueiro se da prioridad a la alimentación de estos bebés con la leche de sus madres, pero no siempre es posible. Puede que estén enfermas, tomando medicamentos incompatibles o que les esté tardando en subir la leche.