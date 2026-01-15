Dolores Ribaldo: el proyecto que busca romper con el elitismo cultural y dar voz al talento de Vigo

Paloma volvió a Vigo después de estar siete años en Madrid. Lo hizo junto a su compañera valenciana Nadia. En su regreso, ambas notaron una falta de espacios con ofertas culturales en la ciudad. «Es un lugar muy musical, con muchos conciertos, que está genial, pero no hay más». Nadia extraña más opciones de cine en versión original, propuestas teatrales o exposiciones. Paloma, por su parte, cree que el fallo de la vida cultural viguesa es que «no hay buena comunicación». Existen espacios, pero no se conocen.

Frente a este problema, quisieron contribuir a su solución: «Crear un lugar para que todo el mundo pueda exponer sus ideas», de esta inquietud nace Dolores Ribaldo. «Me la imagino en blanco y negro, en bragas y con una escopeta», confiesa una de las promotoras del proyecto. No es un personaje real, es una librería. Una librería con nombre de mujer. El seudónimo pretende abarcar a todos sus referentes femeninos y representar los valores del local, el principal, democratizar la cultura.

«No nos gustaría seguir en la rueda que capitaliza la cultura», sentencian. En su experiencia personal como estudiantes de cine, se han dado cuenta de que es «muy difícil» abrirse camino sin un privilegio de base. «Cuando vienes de una clase baja o de un lugar donde no hay referentes culturales, estás todo el rato en la casilla de salida», reflexionan.

Para dar a conocer sus creaciones siempre se vieron en la tesitura de tener que optar por las redes sociales, como Instagram o Substack, pero debido a esa dificultad económica para materializarlas, muchas de las ideas que han tenido no han llegado a ningún puerto. Dolores Ribaldo se convierte en un espacio para la creación, un lugar que acoge esas propuestas artísticas que no encuentran cabida. Se erige como la amiga que ofrecerá ese apoyo que no tiene todo el mundo.

Cualquiera con interés e iniciativa tiene un hueco, «nos da igual de dónde vengas, lo que hagas o tus estudios», explican. Buscan acabar con el «elitismo» que rodea a la industria cultural. La personificación del espacio ayuda a las guionistas a tomar perspectiva. «La gente acude a Dolores, no a nosotras, nosotras manejamos y ella nos guía», explican las jóvenes. Del mismo modo que Almudena Grandes es Atocha o Clara Campoamor Chamartín, ellas querían a su propia mujer.

Cuando vienes de una clase baja o de un lugar donde no hay referentes culturales, estás todo el rato en la casilla de salida Nadia y Paloma — Fundadoras de Dolores Ribaldo

Dolores Ribaldo acoge propuestas de todas las disciplinas. Proyección de cortometrajes, exposiciones fotográficas o pictóricas, locales y de otras zonas, tanto de España como de fuera. Su ambición es grande, a veces les entra «el miedo» de que el concepto que plantean no encaje en la ciudad.

Pero hay algo de lo que están seguras: «No es que a Vigo no le interese la cultura, sino que no se la dan». Quieren rehuir de la creencia de que la ciudad es un lugar donde solo se consume cultura dentro de la habitación. Buscan que se pueda salir a la calle y compartir ideas y referentes. «Siento que conozco escritores o cineastas de Madrid, Barcelona, Valencia, pero muy pocos de Vigo y tengo constancia de que aquí hay muchísimo talento», eenfatizaNadia.

Crowdfunding

La financiación del proyecto es uno de los mayores retos a los que se han enfrentado. «Teníamos la idea, faltaba el dinero», confiesan. Buscaron la ayuda del público en un crowdfunding a través de GoFundMe. Al principio solo recibieron donaciones de sus allegados, «nos daban 5 o 3 euros, lo que podían, toda ayuda es bienvenida». La campaña se extendió y consiguieron donativos de personas que no conocen. Actualmente están en los 1.200 euros y han podido comenzar las obras del local. Se situará en el Casco Vello alto, en la Rúa Pracer 5, al lado del Café Uf. «Creemos que los locales que están por allí son muy guays, al lado hay una productora audiovisual y una tienda de cómics». Les gustaría que la zona se volviese un punto de referencia cultural en la ciudad.

La reforma la llevan a cabo ellas mismas, con ayuda del padre de Nadia hicieron las estanterías. La estética la tienen clara: «Queremos que sea colorida». Se inspiran en los recreos de los colegios. Ambas tienen experiencia trabajando con niños y creen que la infancia es una etapa clave en el desarrollo creativo. En Dolores Ribaldo también harán talleres para todas las edades. Prefieren no marcarse una fecha definitiva de apertura, pero esperan abrir a mediados de febrero.