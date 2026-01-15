Fisios, nutricionistas y centros de estética de Vigo ya cobran a los pacientes que piden cita y no aparecen

Los negocios de Vigo están en pie de guerra contra los clientes que piden cita previa pero que no aparecen. Tal y como ha venido informando este periódico en los últimos tiempos, buena parte de los restaurantes de la ciudad aplican ya una penalización a los clientes que no acuden a las reservas para comer o cenar, que llega a ser de unos cuarenta euros por comensal.

Pero este sistema que hasta ahora se aplicaba únicamente en la hostelería ha empezado a llegar ya también a otros sectores. Y es que clínicas de estética, psicólogos, fisioterapeutas, dentistas o nutricionistas de Vigo que trabajan siempre con cita previa se han hartado de esos plantones y los perjuicios que suponen y han decidido también cobrar a los clientes que no acuden a la hora acordada.

«Decidí aplicar este sistema cuando una clienta que no conocía y me contactó por teléfono me cambió la cita tres veces. Le acabé pidiendo un depósito de solo diez euros y no volví a saber de ella nunca más», explica Mar Vázquez, responsable de la clínica de estética y bienestar Cun, ubicada en García Barbón. «Es una cuestión de respeto por nuestro trabajo», añade. En su caso, permite cancelaciones con al menos 24 horas de antelación y trabaja sobre todo con bonos por un número concreto de sesiones. Cuando no aparezca a una cita y no haya avisado, la paciente perderá esa sesión por la que ya pagó previamente.

La clínica de fisioterapia, nutrición y osteopatía Medela, en María Berdiales, ha arrancado el año informando a sus clientes su nueva política de cancelaciones después de un diciembre en el que sufrieron numerosos plantones en las citas previas. «Hay gente que no viene y que ni siquiera avisa. Es más, les llamamos y no nos cogen el teléfono... Y esto no solo nos afecta a nosotros desde el punto de vista económico, sino que también perjudica a otros pacientes que necesitan ser atendidos en ese hueco o posibles urgencias que surjan en el propio día. Parece que ir al bolsillo es la única forma para que se conciencien un poco más», explican desde el centro, donde los que a partir de ahora no avisen con 24 horas de antelación que no acudirán a su cita programada deberán pagar los 45 euros que cuesta la sesión.

«Obviamente, si hay una causa justificada, una urgencia, no lo vamos a hacer. Somos comprensivos», puntualizan.

Interrupción del tratamiento

En el centro de psicología y nutrición Rocío Portal, en la calle Urzáiz, además de cobrar el precio integral de la consulta (65 euros) a aquellas personas que cancelen la cita con menos de 24 horas de antelación y sin motivo justificado, van un paso más allá. En su propia página web advierten que ante más de tres ausencias o cancelaciones «de forma reiterativa» por parte de un paciente, ya sea en nutrición o psicología, se reservan el derecho de interrumpir el proceso terapéutico, es decir, no lo volverían a atender.

Todas estas penalizaciones se aplican por lo general a los clientes que solicitan cita a través de Internet, donde se suele pedir los datos de la tarjeta de crédito para que, en caso de que no cancelen o no aparezcan en la cita, se pueda realizar el cobro. Es más, varios centros solo admiten ya reservas online especialmente para nuevos pacientes a los que no conocen, que son por lo general los que protagonizan esos plantones, permitiendo la opción telefónica solo a los más habituales.