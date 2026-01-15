Las familias ya pueden elegir colegio o instituto para el paso de Primaria a la ESO

Desde hoy, 15 de enero, y hasta el próximo 4 de febrero está abierto el periodo de reserva de plaza para el curso 2026/2027 en los centros públicos de adscripción para alumnado que cambia de etapa educativa, es decir, de Infantil a Primaria o de Primaria a la ESO. Y es que a cada centro le corresponde, por criterios de proximidad, un colegio o instituto concreto. Esta asignación o anexión tenía sentido cuando se creó el actual mapa escolar o zonificación en el año 2000 pero actualmente, la distribución geográfica de la ciudad ya no cumple estos criterios. Por ejemplo, en el centro de Vigo tan solo está el CEIP García Barbón mientras que en la zona de A Miñoca o Navia, donde más creció la población joven, los institutos actuales están sobrecargados y no pueden acoger a más escolares obligando a muchos de ellos a desplazarse a institutos de la periferia, a varios kilómetros de distancia.

Prioridad de centro

Frente a esta zonifación, que data de hace tres décadas, se encuentra el descenso de la natalidad, que favorece que los institutos no llenan sus plazas en 1º de ESO con los alumnos de adscripción y puedan acoger estudiantes de otras zonas escolares o barrios. Con todo, esta problemática afecta especialmente al alumnado de Infantil o al de los primeros cursos de Educación Primaria, donde los pupitres vacíos en sus aulas ya no suponen una novedad.

IES de Navia

Es cierto que parte de esta problemática no se encuentra en el diseño de la propia zonificación, sino en la caída paulatina de la natalidad desde hace varios años, pero todo sumado hace que los colegios de la periferia se queden «vacíos» frente a los que sí logran completar sus plazas ubicados en zona más céntricas y que, por lo tanto, necesitarían una zonificación diferente a la actual. Desde Educación se ha precisado que este mapa escolar no será objeto de cambio al menos hasta que entre en funcionamiento el IES Domingo Villar, en Navia , proyectado inicialmente para el curso 2027/2028. Esto implica una espera de, al menos, otros dos años para cambiar los criterios que adscriben o asigna un barrio o zona a un determinado centro educativo.

La importancia de esto viene por los puntos. Y es que la pertenencia a la misma zona escolar del colegio solicitado otorga a las familias más puntos que si se ecoge uno que esté limítrofe a esa zona o incluso alejada de la misma, que no otorga puntos a la hora de matricular a los hijos en caso de empate o de que no haya plazas suficientes para la demanda. Lo habitual es que todos los alumnos tengan plaza en sus centros adscritos pero, como se vio en cursos pasados, no siempre ocurre así.