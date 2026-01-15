La Diputación presume de turismo deportivo en su campaña de 2026

Vela, gimnasia rítmica, senderismo, bádminton, bicicleta, correr, surf, natación… Una provincia en la que se puede practicar cualquier deporte y que invita a quedarse gracias a sus paisajes naturales de película y su gastronomía con sello de calidad. Es el ADN de la nueva campaña turística de la Diputación de Pontevedra, que se mostrará al mundo la próxima semana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Fue presentada en el Hotel-Pazo Los Escudos en un acto con más de 150 asistentes que fue conducido y amenizado por la actriz viguesa Marta Larralde, que, vestida con traje de buzo, se sumergió en los secretos de un territorio «ben bonito» para «desconectar, conectar y reconectar».

El presidente de la Diputación, Luis López, puso en valor que el turismo supone en torno a un 14% del PIB de la provincia y avanzó que Pontevedra superará los 2 millones de visitantes este año, con un peso creciente de los extranjeros (son el 40%). «A mellor data para vir aquí son os 365 días do ano», indicó. Citó los paisajes de Vigo, las playas de O Morrazo, las Illas Atlánticas el monte de Santa Trega, los viñedos de O Salnés, los castillos de Soutomaior y Sobroso, el cocido de Lalín, el Entroido de Cobres o el termalismo, así como el elevado nivel gastronómico. «É moito máis ca un destino; é un xeito de ser», apostilló antes de poner en valor a los habitantes de la provincia: «Un equipo de 1 millón de anfitrións cuxo benestar é a nosa prioridade».

Marta Larralde, vestida de buzo, durante el acto en Los Escudos. / Pablo Hernández Gamarra

López aseguró ser «consciente» de la «problemática» que puede generar el turismo, como las masificaciones, pero dejó claro que «non cabe a turismofobia nas Rías Baixas». Concretó que la Diputación destina en sus presupuestos más de 7 millones de euros a esta partida, un 17% más que en las cuentas del año pasado. «Estamos ultimando a Rías Baixas Sports Commission para captar eventos tractores determinantes para a provincia. O deporte é clave para desestacionalizar o turismo, reforzar a excelencia e evitar multitudes. Todo é posible nas Rías Baixas: é a túa meta, o teu destino. Ese é o lema da campaña. Desconectar da rutina, conectar co mellor que temos e reconectar coa nosa esencia», continuó el presidente provincial.

Ayudas para mujeres en puestos de árbitras

También participó en el acto, que fue interpretado en lengua de signos en todo momento, la vicepresidenta de la Diputación y diputada de Deporte, Luisa Sánchez, que subrayó la importancia del deporte para «conectar coas personas». Indicó que existen «moitas axudas» para fomentar su práctica e hizo hincapié en una: formación de mujeres en puestos de árbitras y entrenadoras «para impulsar a igualdade real». «Temos mís de 500 eventos deportivos ao ano na provincia. Pontevedra vai ser unha das cinco sedes da Copa do Mundo de Natación Artística. E, en setembro, a cidade terá as Finais do Campionato do Mundo de Triatlón, que atraerá moitísimo turismo de calidade», resumió. Mencionó, además, O Gran Camiño (prueba ciclista).

Por su parte, el diputado de Turismo y alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, destacó que «2025 foi un ano moi bo». «Fomos líderes en ocupación hoteleira en Galicia, estamos nos 10 mellores destinos da España verde e incrementamos os visitantes estranxeiros. O deporte é a porta de entrada, pero o importante é o que damos, que é unha ampla carta de servizos para a xente», reflexionó. El presidente del Clúster Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, aplaudió la «aposta necesaria e valente da Deputación polo turismo deportivo», que beneficia a «establecementos, tanto hoteis como restaurantes», y aportó una cifra interesante: «O turismo deportivo xera 8.600 millóns de euros en España». La presidenta del club de gimnasia rítmica Maniotas, Paula García, recordó que «convivencia e deporte van da man».