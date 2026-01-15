El Concello ya prepara la Reconquistiña: ¿cómo se puede participar?

Más de 2.000 niños de cuarto de primaria de colegios públicos y concertados de Vigo participarán el lunes 23 de marzo en la décima edición del desfile de la Reconquistiña, que confluirá en Porta do Sol. Lo anunció el alcalde, Abel Caballero. Señaló que, el año pasado, el alumnado de 37 centros protagonizó la cita infantil de la Festa da Reconquista.

El Concello facilitará el vestuario a los niños que participan en el desfile ataviados como las tropas francesas, según recordó el regidor. El resto participará con ropas de época realizadas en casa y con tambores de elaboración propia. Cada colegio encabezará su presencia con un estandarte con el nombre del centro.

Entre las actividades organizadas en torno a la Reconquistiña, destaca un taller de instrumentos de música tradicional, en el que el alumnado aprenderá los toques básicos de la muiñeira y la jota, así como las canciones que se interpretarán en el desfile.

Caballero recordó que el Concello facilita el traslado de los escolares en autobuses y que los centros que quieran participar en la fiesta podrán inscribirse hasta el 30 de enero. Destacó que es uno de los actos «más reseñables» de la Reconquista, que comienza el 21 de marzo con la destitución de la corporación afrancesada. Los días grandes serán el 27, 28 y 29.

Gala Lírica este domingo

El Teatro Afundación acoge el domingo la celebración de la Gala Lírica a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo. El programa incluye la actuación de la Coral Polifónica del Centro Veciñal e Cultural de Valadares y del Grupo de Cámara de la Unión Musical de Valadares. Al piano estará Alejo Amoedo, la soprano será Indra Sesti dei Lucca y el director, Xabier Comesanha Pereira.