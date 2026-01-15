La comisión de seguimiento para la descentralización Medicina se reúne el día 20

La comisión de seguimiento para la descentralización de Medicina se reunirá el próximo martes 20, un día antes de la fecha límite fijada en el acuerdo alcanzado por las tres universidades gallegas y la Xunta.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha confirmado la fecha durante una visita al campus vigués, donde ha firmado un convenio de colaboración para la creación de un laboratorio de investigación cuántica entre el centro atlanTTic y el Cesga.

«Se todos sumamos, se temos unha visión de mellorar o país, neste caso, na docencia sanitaria, iso é bo para o país. Temos grandes profesionais sanitarios en Vigo, Coruña e Santiago. Se aunamos todo, e temos a visión e altura de miras para ser capaces de cooperar nun proxecto común ao final vainos ir mellor. Se facemos guerras particulares e un café para todos pensamos que nos vai ir peor», destaca.

La comisión de seguimiento será la encargada de velar por el cumplimiento del reparto de la docencia, así como de hacer una propuesta de financiación para trasladársela a la Xunta. Estará presidida por el conselleiro de Educación y habrá representantes de la Consellería de Sanidade, las tres universidades, incluido el decano de Medicina de la USC, los tres hospitales universitarios y el Sergas.

«Se sumamos, ganamos. Se rompemos, fragmentamos e somos moi individualistas, perdemos, en xeral. E sobre todo nun mundo tan competitivo e tan aberto como este e en calquera ámbito, tamén na prestación dun servicio público esencial como a sanidade», insiste sobre la postura mantenida desde la Xunta desde que se inició la polémica en torno a Medicina.

Por su parte, el rector vigués, Manuel Reigosa, se muestra «absolutamente optimista» ante el inicio de las negociaciones. «Imos facer os deberes para que non pase o que pasou co acordo de 2015 e teñamos unha descenralización efectiva», asegura.