El clúster del granito visita Alcaldía

Directivos del clúster del granito reunidos con el alcalde de Vigo.

Directivos del clúster del granito reunidos con el alcalde de Vigo. / Cedida

R.V.

El nuevo presidente de la Asociación Clúster do Granito, José Antonio Lemos, se reunió ayer con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para abordar la situación del sector.

Los directivos expusieron los retos que abordarán en los próximos años y analizaron asuntos de interés común.

