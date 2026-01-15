Cierra la Galería Maraca, bastión de la cultura alternativa de Vigo
Llevan años haciendo frente a goteras y filtraciones a las que no se le pone solución desde la comunidad del edificio
La Galería Maraca, punto clave de la vida cultural de Vigo, cerrará sus puertas indefinidamente la próxima semana. El propietario Raúl Bermúdez explica que llevan años lidiando con goteras y filtraciones de agua a las que la comunidad del edificio no les ha puesto solución. «Estamos en trámites legales con ellos y hasta que no se resuelva no tenemos forma de financiar los desperfectos. Hicimos una inversión en la apertura y no tenemos forma de hacer arreglos», cuenta.
En los últimos tiempos ya vieron comprometida su actividad en numerosas ocasiones. En tiempo récord tuvieron que mover talleres o charlas a otros espacios para poder darles salida. «Es inviable mantenernos así», lamenta Bermúdez.
Ahora, la idea es vender todos los productos (están al 50%) para poder cerrar. Quizá no sea un adiós definitivo: en algún momento futuro podrían regresar, si la comunidad responde y no supone más pérdidas.
El espacio lleva cuatro años siendo un punto de referencia para la cultura alternativa de Vigo. Ilustradores, artistas gráficos, cómicos y un sinfín de talentos pasaron por sus instalaciones para dar charlas y talleres. Además de funcionar como tienda también era un espacio para acoger las obras de aquellos artistas que se quedan fuera del circuito de los museos municipales o autonómicos.
