El Chuvi realizará 1.500 pruebas de tarde al mes para recuperar actividad tras las huelgas

El colectivo médico del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) está siendo el más comprometido con los paros convocados a nivel nacional por un estatuto marco propio y, a nivel gallego, por la apertura de negociaciones para mejorar sus condiciones laborales. Y el seguimiento no perdió fuelle en la segunda jornada. Según las cifras de Sanidade, por la mañana hizo huelga casi el 40% de la plantilla (frente al 29% de la media de los hospitales gallegos), aunque el sindicato O'Mega lo eleva al 90%. Las dos jornadas de paro (hasta el mediodía de la segunda) llevaron a suspender en 103 cirugías, 3.542 consultas hospitalarias, 2.855 consultas de Atención Primaria y 339 pruebas en el Área Sanitaria de Vigo.

El complejo vigués, desde inicios de octubre, lleva acumulados muchos paros de distintos colectivos sanitarios con importante repercusión, especialmente, en quirófanos y pruebas diagnósticas. A lo que se ha sumado el periodo vacacional de Navidad y el descenso de actividad quirúrgica para dejar camas para las consecuencias de la ola de gripe.

Para recuperar la actividad perdida, la Dirección del Área Sanitaria de Vigo ha diseñado planes especiales que se basan en la realización de actividad extraordinaria (en horario de tarde), según aseguran fuentes oficiales. Informan que ya están programadas estas horas extras de los diferentes servicios para el primer trimestre de este año. Lo hacen tanto con cirugías como con consultas y pruebas diagnósticas.

Una de los mayores bolsas de actividad pendiente es la de las pruebas de Radiodiagnóstico, tras la huelga de un mes de los profesionales que hacen guardias, que concluyó el 7 de noviembre. Se acaba de iniciar ahora el plan de autoconcertación para tratar de recuperar el ritmo, con la realización de «algunas tardes». «En esta época fue difícil debido a las ausencias del personal por las fiestas y las huelgas», justifican desde la Dirección del Sergas en Vigo.

La actividad extraordinaria de manera regulada y sistemática se retomará en pruebas diagnósticas en general la semana que viene. Calculan que, en el marco de este plan, se harán unas 1.500 pruebas al mes aproximadamente, entre ecografías, tomografías computerizadas (TAC), endoscopias...

Quirófanos

En cuanto al impacto de la huelga médica (que podría ser indefinida a partir del 1 de febrero), Sanidade informa de lo que estaba programado en quirófanos y dejó de hacerse. Por ejemplo, 44 cirugías en el Chuvi el miércoles 13, en la primera jornada de huelga. Pero la reducción de actividad en comparación con un día normal es mayor. El miércoles solo se llevaron a cabo diez operaciones con ingreso y 37 ambulatorias, cuando en un miércoles a la misma altura del año pasado (el día 15 de enero) intervenía 68 y 84 respectivamente. Es decir, en las mismas fechas del año pasado se operaron 105 personas más en un solo día.

Los paros de facultativos en los quirófanos del Cunqueiro y el Meixoeiro suelen tener gran repercusión por el seguimiento casi al completo entre los anestesistas. También es muy alto en Cirugía Vascular y Traumatología y menor en otras como Ginecología y Otorrinolaringología.

Coreando «No es vocación, es explotación», decenas de médicos volvieron a concentrarse por la mañana a las puertas del Cunqueiro.

PAC

Movemento Sumar Galicia alertó ayer de la «situación sanitaria insostenible» en el área viguesa con «colapso continuo» en Primaria y Urgencias. Denuncia que el Punto de Atención Continuada de Vigo supera las cuatro horas de espera, con solo cuatro médicos que atienden «más de 80 pacientes» por turno.

En Galicia, 472 operaciones suspendidas

La huelga sanitaria ha llevado a suspender en Galicia un total de 472 operaciones, más de 24.000 consultas y más de 1.600 pruebas.

La Consellería de Sanidade desgrana los datos con los que concluye el paro de dos días con, además de las intervenciones quirúrgicas, 15.577 consultas hospitalarias, 9.152 consultas de atención primaria y 1.616 pruebas (excluyendo las de laboratorio).

Ya esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, avanzaba que se habían tenido que posponer más de 400 intervenciones. Confirmaba además que desde la Consellería ya trabajan para reprogramarlas "con la mayor agilidad", así como aquellas operaciones aplazadas por el "pico de tensión asistencial" que viven los servicios de Urgencias debido a la incidencia de las infecciones respiratorias.

La actividad suspendida, apuntaba el conselleiro, es el verdadero dato "importante", más allá del seguimiento de la huelga cuyas cifras, señalaba, siempre bailan según los actores consultados.

Sobre esto, la Consellería de Sanidade ha informado de que el seguimiento de la huelga en el turno de tarde de este jueves ha sido del 4,59%.

Más concretamente, el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas ha sido del 5,85%, mientras que en los hospitales comarcales ha sido del 0%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 4,87%.

En lo que respecta a la atención primaria, el seguimiento ha sido del 4,57%. Por centros hospitalarios, el paro se ha secundado por el 5,17% de los facultativos del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña; el 0 % en el de Santiago de Compostela; también 0% en Ferrol; por el 12,16% en el Lucus Augusti; el 14,29% en el de Ourense; el 10,29 % en el de Pontevedra; y el 0,92% en el de Vigo.

Por áreas sanitarias en atención primaria, el apoyo ha sido del 1,40% en la de A Coruña y Cee; del 9,09% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; del 5,56% en la de Ferrol; del 0% en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos; del 1,54% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; también del 0% en la de Pontevedra y O Salnés; y del 9,57% en el área de Vigo. Por último, en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servizos sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento ha sido del 0% durante la tarde.