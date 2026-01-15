Caballero pone fecha al inicio de la obra para unir las plazas América y España con rampas

Paso al frente del Concello para allanar la cuesta entre las plazas América y España con rampas mecánicas en la Gran Vía. El alcalde, Abel Caballero, anunció el inicio de los proyectos para poner en marcha una de las obras de mayor envergadura previstas para la ciudad. El gobierno local ya cuenta con los permisos para los dos primeros tramos, de Girona a Tarragona y de Tarragona a Islas Baleares: 16 millones de euros.

El Ayuntamiento aprobará la próxima semana en la Junta de Gobierno el proyecto correspondiente al tramo de la Gran Vía entre las calles Girona y Tarragona, con un presupuesto de 8 millones de euros. De forma paralela, iniciará la ampliación de crédito para ejecutar el segundo tramo, entre Tarragona e Islas Baleares, también con un coste de 8 millones. En total, 16 millones de euros.

Caballero calificó la actuación como «una obra histórica en la ciudad» y subrayó las diferencias en los tiempos administrativos. El permiso para actuar entre Tarragona e Islas Baleares, dependiente de la Xunta de Galicia, «tardó cinco meses en llegar». El otro, de competencia municipal, se resolvió mucho antes. «Nosotros queremos ir a toda velocidad. Hicimos en dos días lo que la Xunta tardó cinco meses», afirmó.

Inicio de obras este año

El alcalde explicó que, a partir de ahora (desde el 1 de enero), los permisos de Patrimonio histórico son de competencia municipal, lo que permitirá agilizar futuras actuaciones. «Ya no habrá atascos para nadie en la ciudad», aseguró. El proceso pasa por aprobar los proyectos, «que va a ser rapidísimo», licitación, contratación y comenzar las obras: según avanzó, será este año en los tramos incluidos en esta primera fase.

La actuación no se quedará ahí. «De forma inmediata», se incorporarán otros dos tramos adicionales, paso que permitirá completar un eje de rampas mecánicas entre la Plaza de América y la Plaza de España a través de la Gran Vía. El conjunto del proyecto, incluyendo los transversales desde Povisa, la bajada hacia Sárdoma y toda la zona de A Salgueira, alcanzará un presupuesto total de 26 millones de euros.

La financiación contará «con apoyo europeo, en suma, del Gobierno de España». Para Caballero, se trata de «la gran revolución de la movilidad en la ciudad de Vigo a través de rampas en tiempo récord» para generar una «conexión simbólica entre Coia y la calle Príncipe». Todo ello, recordó, será de uso gratuito. «En otros sitios, cobran por rampas y ascensores, aquí no», recalcó.

Diseño de las estructuras

Como avanzó FARO el verano pasado, el diseño de las cintas mecánicas que conectarán la Plaza de España y la Plaza de América cambiará respecto a las que se inauguraron en la Gran Vía entre las calles María Berdiales y Venezuela (diciembre de 2020) y Venezuela y Nicaragua (marzo de 2023). La cubierta que las protegerá de las inclemencias meteorológicas no será completa: quedará uno de sus laterales abiertos, lo que evitará el efecto invernadero y permitirá mejor ventilación.

Así lo desprenden las primeras infografías relativas a este proyecto. El pasado 23 de marzo, el Concello adjudicó a Antea Iberolatam la redacción del documento para detallar la actuación por más de 221.000 euros. Los trámites previos avanzaron en mayo con la recogida de datos de movilidad de vehículos mediante dos cámaras y un dron.

La actuación traerá bajo el brazo, a su vez, el aumento de los espacios verdes mediante «zonas ajardinadas», paso «complementario al mantenimiento de la vegetación existente siempre que sea posible», según fuentes municipales, y la reorganización de aceras y viales con pasos de peatones para mejorar las conexiones en la zona.