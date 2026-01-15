El BNG de Vigo pide que se anticipen todas las subvenciones municipales a asociaciones
Los nacionalistas exigen mayor transparencia al Concello
R.V.
El BNG de Vigo ha reclamado que todas las convocatorias de subvenciones municipales dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro se adelanten al primer trimestre del año. La formación nacionalista denuncia los retrasos reiterados en la tramitación y el pago de estas ayudas, que, según afirma, «estrangulan económicamente» a colectivos que desarrollan un trabajo de interés público en ámbitos como el vecinal, cultural y deportivo.
El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, anunció que trasladará esta demanda a la Comisión Informativa de Presupuestos convocada para el próximo lunes. A su juicio, la demora en las convocatorias genera una «inaceptable incertidumbre» en el tejido asociativo, especialmente cuando el Concello presume de pagar con rapidez a proveedores privados.
Igrexas defendió la necesidad de agilizar las ayudas para evitar que se paralicen o desaparezcan actividades que dependen en gran medida del voluntariado y que cubren necesidades que no asume la administración local. Recordó, además, que el Concello cuenta con los presupuestos más altos de su historia, por lo que considera injustificable la situación actual.
El BNG también exigió que las subvenciones se adjudiquen con criterios «objetivos y transparentes», denunciando un uso discrecional de los recursos municipales por parte del gobierno de Abel Caballero. Según la formación, no se deben emplear fondos públicos para penalizar a entidades críticas o que ejercen su papel de participación ciudadana.
Para los nacionalistas, adelantar las convocatorias es una medida básica de buena gestión que aportaría estabilidad y seguridad a las asociaciones. «Es una cuestión de planificación, responsabilidad institucional y respeto al trabajo del tejido social de la ciudad», concluyó Igrexas.
