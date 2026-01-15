Asociaciones de vecinos recibirán 175.000 euros del Concello

El asociacionismo continúa siendo una pieza clave en la vida social de Vigo. Agrupaciones vecinales y culturales sostienen buena parte de la actividad comunitaria de los barrios y las parroquias, muchas veces con recursos limitados. En ocasiones las líneas de apoyo municipal son claves para que gocen de buena salud.

El alcalde, Abel Caballero, volvió a poner el foco en este ámbito al presentar el programa de subvenciones destinado a entidades sin ánimo de lucro. «Estamos no apoio continuo ao asociacionismo de Vigo», afirmó, al destacar unas ayudas orientadas tanto al mantenimiento como a la realización de inversiones.

En esta convocatoria, 21 asociaciones reciben 175.000 euros para acometer obras de mejora en sus instalaciones. Se trata de actuaciones necesarias para mantener en condiciones locales que funcionan como espacios de encuentro y actividad en distintos puntos de la ciudad.

Desde el Concello recuerdan que este programa de fomento de la participación ciudadana alcanzó en 2025 a 42 asociaciones con ayudas de hasta 457.000 euros. Con ellos se pudieron iniciar obras y afrontar gastos de mantenimiento, además de pagar alquileres.