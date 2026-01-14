Prisión incomunicada y sin fianza para los cinco detenidos en la incautación de 200 kilos de cocaína en el puerto de Vigo
Los investigadores vinculan a uno de los arrestados con el alijo de 1.250 kilos de esta misma drogada interceptados hace un año en la terminal viguesa de contenedores
El magistrado del Juzgado de Instrucción 8 de Vigo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de las cinco personas detenidas después de que la Policía Nacional interceptase un cargamento de 200 kilos de cocaína en el interior de un contenedor en el puerto de Vigo.
Los cinco detenidos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, han pasado en la mañana de este miércoles a disposición musical y están investigados por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y por pertenencia a organización criminal.
Estas cinco personas tienen nacionalidad albanesa, mientras que el buque que transportaba la cocaína viajaba procedente de Sudamérica a través de la ruta de la fruta.
Tanto la Policía como el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban pendientes de la llegada del barco, ante las sospechas de que existiera el cargamento ilícito..
Se da la circunstancia de que hace un año, la Policía frustró la entrada de 1.250 kilos de cocaína, vinculados con la mafia albanesa, a través del Puerto de Vigo. La droga viajó desde Ecuador en un portacontenedores y en ese operativo, en el que se detuvo a 9 personas (albaneses y belgas), participaron agentes infiltrados.
Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, al menos una de las personas detenidas ahora, estaría relacionada con el alijo intervenido en esa operación de enero de 2025.
