Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia alijo cocaína KararAyudas rehabilitación vivienda GaliciaOposiciones Educación GaliciaResurgir hazlo tú mismoPrimera vuelta CeltaJulio IglesiasMingueza
instagramlinkedin

Prisión incomunicada y sin fianza para los cinco detenidos en la incautación de 200 kilos de cocaína en el puerto de Vigo

Los investigadores vinculan a uno de los arrestados con el alijo de 1.250 kilos de esta misma drogada interceptados hace un año en la terminal viguesa de contenedores

Vista general de la terminal de contenedores del puerto de Vigo.

Vista general de la terminal de contenedores del puerto de Vigo. / FDV

R. V.

El magistrado del Juzgado de Instrucción 8 de Vigo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de las cinco personas detenidas después de que la Policía Nacional interceptase un cargamento de 200 kilos de cocaína en el interior de un contenedor en el puerto de Vigo.

Los cinco detenidos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, han pasado en la mañana de este miércoles a disposición musical y están investigados por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud y por pertenencia a organización criminal.

Estas cinco personas tienen nacionalidad albanesa, mientras que el buque que transportaba la cocaína viajaba procedente de Sudamérica a través de la ruta de la fruta.

Tanto la Policía como el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban pendientes de la llegada del barco, ante las sospechas de que existiera el cargamento ilícito..

Se da la circunstancia de que hace un año, la Policía frustró la entrada de 1.250 kilos de cocaína, vinculados con la mafia albanesa, a través del Puerto de Vigo. La droga viajó desde Ecuador en un portacontenedores y en ese operativo, en el que se detuvo a 9 personas (albaneses y belgas), participaron agentes infiltrados.

Noticias relacionadas y más

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, al menos una de las personas detenidas ahora, estaría relacionada con el alijo intervenido en esa operación de enero de 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
  2. El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
  3. Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
  4. El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
  5. Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
  6. La pesca también tiene capitanas
  7. Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
  8. Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega

La huelga médica tiene en el Chuvi un 50% más de seguimiento que en el resto de hospitales gallegos

La huelga médica tiene en el Chuvi un 50% más de seguimiento que en el resto de hospitales gallegos

Prisión incomunicada y sin fianza para los cinco detenidos en la incautación de 200 kilos de cocaína en el puerto de Vigo

Prisión incomunicada y sin fianza para los cinco detenidos en la incautación de 200 kilos de cocaína en el puerto de Vigo

Primera doble escala de cruceros del año con más de 4.000 pasajeros en Vigo

Ifevi celebra un concurso de rondallas para la historia: récord de participantes, 17, de las que tres debutan

Ifevi celebra un concurso de rondallas para la historia: récord de participantes, 17, de las que tres debutan

Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

La Audiencia condena a 13 años de prisión a Santórum por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del «Karar»

La Audiencia condena a 13 años de prisión a Santórum por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del «Karar»

Luz Casal anuncia dos conciertos en Vigo de su nueva gira: actuará el 26 y 27 de febrero en el Teatro Afundación

Luz Casal anuncia dos conciertos en Vigo de su nueva gira: actuará el 26 y 27 de febrero en el Teatro Afundación

Arrancan las jornadas de puertas abiertas en colegios concertados para retener matrículas

Arrancan las jornadas de puertas abiertas en colegios concertados para retener matrículas
Tracking Pixel Contents