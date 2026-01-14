Primera doble escala de cruceros del año con más de 4.000 pasajeros en Vigo

Primer doblete de cruceros del año con Viking Vela y AidaPrima (éste por primera vez en Vigo), compartiendo atraque en el muelle de Trasatlánticos. El primero llegó en ruta de Málaga a Portsmouth dentro de un recorrido de dos semanas entre Civitavecchia y Londres del que disfrutan 952 pasajeros de mayoría estadounidense. El Viking Vela da trabajo a 488 tripulantes, desplaza 55.769 toneladas brutas y mide 239 metros de eslora por 31 de manga. Se inauguró en 2024 y esta es su segunda visita a Vigo.

Por su parte, el AidaPrima —pionero en el uso de GNL— arribó procedente de Cherburgo con 3.112 ciudadanos alemanes en crucero redondo desde Kiel de tres semanas de duración promocionado como «Pausa de invierno», en el que sus huéspedes recargarán baterías al sol de las islas de Madeira y Canarias. Con 125.572 toneladas brutas y 300 metros de eslora por 38 de manga, el AidaPrima da trabajo a 981 personas, según información de la agencia Pérez y Cía.

Con motivo de su debut en el puerto de Vigo, a bordo se celebró un acto de bienvenida a los mandos de la nave por parte de una representación del Puerto encabezada por su presidente Carlos Botana, así como de la consignataria en la persona de Iñaqui Sánchez. De acuerdo con las previsiones del Puerto, el próximo crucero que nos visite será el Viking Neptune, el día 24 y también por primera vez.

Durante la recepción, Botana destacó la solidez del sector: "La llegada de buques de esta envergadura -300 metros de eslora- es el mejor indicador de nuestra salud portuaria. Para 2026, esperamos acoger a alrededor de 300.000 pasajeros, lo que nos sitúa en cifras de referencia. Pero lo más importante es la estabilidad: las proyecciones para 2027 ya apuntan a cifras incluso superiores, confirmando que el crecimiento de estos años no es coyuntural, sino una consolidación definitiva de Vigo como motor del turismo de cruceros".

Este crecimiento proyectado se apoya en los cimientos de un 2025 histórico, en el que el Puerto de Vigo batió todos sus registros previos al recibir a más de 306.000 cruceristas en un total de 124 escalas. Este balance, que supuso un incremento del 40% en el volumen de pasajeros respecto al año anterior, ha permitido recuperar niveles de actividad que no se veían en la terminal viguesa desde 2011, consolidando la terminal como un referente indiscutible en la fachada atlántica.