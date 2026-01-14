El PP advierte que Transportes rechaza dar fechas sobre la salida sur

El Ministerio de Transportes ha rehusado responder a ocho de las nueve preguntas formuladas por escrito por el grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados soreb la planificación de la salida sur. Así lo reveló la presidenta del Partido Popular de Vigo, Luisa Sánchez, que reprocha al Gobierno central que se negara a ofrecer un cronograma de las actuaciones e inversiones previstas para construir esta infraestructura ferroviaria.

La líder popular sostiene que es la «prueba evidente» de que el Ejecutivo central «no va a cumplir» su promesa de poner en servicio esta conexión estratégica para la ciudad en el año 2030. «Y mucho nos tememos que la demora se extenderá hasta 2036», censura.

La única de las preguntas a las que Transportes ha contestado obedece a cuestiones de corte técnico relacionadas con la modificación del contrato adjudicado para redactar dicho estudio.

Silencio

Entre las cuestiones que se ha negado a responder están la fecha de conclusión del estudio informativo del tramo entre Urzáiz y Porriño o la previsión para someter ese documento a la declaración de impacto ambiental, así como los plazos para licitar el proyecto constructivo o las obras.