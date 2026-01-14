Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pontón acusa a Rueda de poner en riesgo la salud de la población

Solicitará la comparecencia del presidente de la Xunta en el Parlamento por el «colapso» en Urgencias y el «deterioro" de la atención

Ana Pontón, hoy, en el hospital Álvaro Cunqueiro Vigo

R. V.

Vigo

El BNG solicitará la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el primer pleno del Parlamento para que dé explicaciones por el «colapso» de los servicios hospitalarios de urgencias y el «deterioro da atención sanitaria no seu conxunto». Así lo señaló hoy su portavoz, Ana Pontón, a las puertas del Álvaro Cunqueiro.

Le acusa de «falta de previsión» ante el pico de gripe y le reclama que explique si va a adoptar alguna «medida real» para cambiar esta situación.

La líder nacionalista sostiene que el PP está «poñendo en risco a saúde» de la ciudadanía, tras «16 anos de políticas de recortes e privatizacións», a los que atribuye la situación actual.

Denuncia que el resultado son «urxencias colapsadas e centos de pacientes amoreados durante días nos corredores dos hospitais» y esperas de «más de tres semanas para poder acudir ao médico ou médica de cabeceira».

Un calvario

«A pregunta para o señor Rueda é se considera normal que os galegos e as galegas teñan que pasar por todo este calvario cando estean enfermos», resumió.

