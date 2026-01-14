Pontón acusa a Rueda de poner en riesgo la salud de la población
Solicitará la comparecencia del presidente de la Xunta en el Parlamento por el «colapso» en Urgencias y el «deterioro" de la atención
R. V.
El BNG solicitará la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el primer pleno del Parlamento para que dé explicaciones por el «colapso» de los servicios hospitalarios de urgencias y el «deterioro da atención sanitaria no seu conxunto». Así lo señaló hoy su portavoz, Ana Pontón, a las puertas del Álvaro Cunqueiro.
Le acusa de «falta de previsión» ante el pico de gripe y le reclama que explique si va a adoptar alguna «medida real» para cambiar esta situación.
La líder nacionalista sostiene que el PP está «poñendo en risco a saúde» de la ciudadanía, tras «16 anos de políticas de recortes e privatizacións», a los que atribuye la situación actual.
Denuncia que el resultado son «urxencias colapsadas e centos de pacientes amoreados durante días nos corredores dos hospitais» y esperas de «más de tres semanas para poder acudir ao médico ou médica de cabeceira».
Un calvario
«A pregunta para o señor Rueda é se considera normal que os galegos e as galegas teñan que pasar por todo este calvario cando estean enfermos», resumió.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»