La piscina del Real Club Náutico de Vigo no reabrirá hasta marzo

La principal piscina del centro de la ciudad sufrirá un cierre más prolongado de lo previsto. El Real Club Náutico de Vigo ha detectado nuevas fugas en sus instalaciones, por lo que el vaso de agua deberá estar cerrado «en torno a 40 días», estiman. Esta incidencia se suma a la detectada el pasado 5 de enero y que ya impidió la actividad en la misma hasta este viernes 16.

Fuentes del RCNV apuntan que cuando los trabajos de reparación estén finalizados se devolverá a los socios el importe del trimestre anticipado. Sin embargo, esta vuelta a la normalidad no se producirá hasta el mes de marzo. Ayer, durante el proceso de llenado del vaso tras la primera reparación, los técnicos detectaron nuevos escapes en la misma. Es por ello que se consideró necesario sustituir por completo la tubería antigua por una nueva, garantizando así la seguridad y el correcto funcionamiento de la instalación», argumentan. Aunque estos trabajos tendrán una duración entre 20 y 30 días, han considerado

En un comunicado a la masa social del club señalan que en relación a las secciones deportivas de natación, waterpolo y natación artística, «los responsables de cada sección se pondrán en contacto con los deportistas y sus familias para informarles de las alternativas disponibles y de los espacios en los que estamos trabajando para reubicar temporalmente los entrenamientos». Al mismo tiempo agradecen «profundamente su comprensión y paciencia ante esta incidencia» en un edificio que el próximo año cumplirá seis décadas de vida.

A través de un vídeo en las redes sociales de la centenaria institución, el presidente de la misma relató el alcance de esta nueva avería en el tubo de descarga que vacía la pileta. «El tubo tiene casi 30 años y se agrietó», relata Antonio Pérez, destacando que el objetivo es «que nos dure otros treinta en vez de ir haciendo parches» en la instalación. El grueso de los entrenamientos para los equipos deportivos de piscina (natación, waterpolo y artística) se trasladarán en autobús a la Escuela Naval Militar de Marín, a quien reitera su agradecimiento por la rápida respuesta. Al resto de usuarios y socios del RCNV se les intentará recolocar en «otras piscinas municipales», estando ya en contacto con el Concello de Vigo y el Instituto Municipal de Deportes (IMD) para solucionarlo.

Detección de la primera avería

«Desde víspera de Reyes, contando con festivos y el vaciado del agua de la fuga, no pudieron empezar con los trabajos hasta el jueves. Estará cerrada hasta este viernes. No queremos comprometer plazos, pero es la previsión», informaba en primera instancia a FARO el presidente de la entidad, Antonio «Tone» Pérez.

«Tuvimos una avería la semana pasada en uno de los desagües del vaso. Las tuberías tienen 60 años y es normal que haya incidencias de vez en cuando. Hemos conseguido que viniesen a repararlo de urgencia. No siempre es fácil que los proveedores vengan al día siguiente. Se hizo un trabajo estupendo por su parte detectando el punto exacto de la fuga, con aparatos de ultrasonidos. Se ha tenido que abrir un acceso y se está reemplazando una sección del tubo», añadía el presidente del Real Club Náutico.