La mortalidad se reduciría un 10% si cada ciudadano realizara cinco minutos más de ejercicio al día

Con un pequeño cambio como que cada ciudadano realizara cinco minutos más de ejercicio al día con «intensidad moderada o vigorosa» —una caminata a 5 kilómetros por hora—, la mortalidad se podría reducir en un 10%. O hasta un 15% si el aumento fuera de 10 minutos.

Esa es la conclusión a la que ha llegado un estudio realizado por una veintena de investigadores de diferentes países, entre los que se encuentra Adriano Sánchez Lastra, integrante del grupo Well-Move, del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS) y la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la UVigo.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista The Lancet, está liderada por la Escuela Norueguesa de Ciencias del Deporte, que analizó los datos de 135.000 adultos de Noruega, Suecia, Estados Unidos y Reino Unido.

«Nuestros hallazgos se refieren a nivel poblacional, no a cambios directos en el riesgo de una persona concreta», resalta Sánchez Lastra, que incide en que la investigación «no identifica una dosis milagro individual», sino que muestra como «pequeños cambios sostenidos, adoptados de forma amplia por cada uno de nosotros, pueden reducir sustancialmente la mortalidad global».

Cambios pequeños y alcanzables

El estudio busca pequeños cambios en la población con grandes beneficios para la salud pública.

Se observó mayor beneficio al aplicar este cambio en el 20% de la población menos activa (menos de dos minutos de ejercicio al día). Solo con que estos aumentaran en 5 minutos su actividad física al día, se reduciría la mortalidad de toda la población en un 6%.

Por otra parte, reducir en 30 minutos el sedentarismo en la población general (salvo el 20% más activo) también bajaría la mortalidad en un 7%.