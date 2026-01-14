Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje

Vigo vuelve a recibir un buque mercante con la mercancía desplazada en su cubierta a causa del temporal, como ocurriera en marzo del año pasado con el portacontenedores MSC Houston V.

En esta ocasión se trata del buque «María Francisca». Sobre las 21.30 horas entró en la ría de Vigo con un espectacular corrimiento de carga que sufrió ya cuando navegaba, con destino Vigo, a la altura de Aveiro (Portugal). Según fuentes conocedoras de la situación de este barco, tras el percance perdió varios contenedores.

Ya atracado en el muelle vigués del Transversal, fuentes portuarias aseguran que el buque no supone «ningún riesgo ambiental». En los próximos días, añaden, se procederá a la operativa de recolocación de los depósitos, una tarea que puede llevar incluso semanas.

Con bandera de Portugal, el «María Francisca» es un buque que combina el transporte de contenedores con el de carga general, de ahí las grúas que luce en su cubierta. Su eslora alcanza los 300 metros y su manga 28, y fue construido en 2004.