El Concello de Vigo apuesta por una renovación como la de la Praza da Miñoca para la vieja estación de autobuses
Caballero insiste en que el PXOM contempla parques infantiles y zonas de ocio en la Avenida de Madrid
Exige a la Xunta el derribo de la estructura: «¿A qué esperan? Lleva 3 años eso parado»
Han pasado más de tres años desde que los viajeros dejaron de utilizarla, pero la vieja estación de autobuses de Vigo vuelve a marcar la agenda de la ciudad. El edificio de la Avenida de Madrid que estuvo operativo desde diciembre de 1989 hasta el traslado a la intermodal de Urzáiz en el de 2022 ha sido objeto de debate tras reconocer el conselleiro de Facenda su posible derribo.
Primero fue el BNG quien reclamó que se destinara a usos vecinales, culturales o de aparcamiento público, petición a la que se unió este miércoles el Movemento Sumar Galicia al asegurar que «Vigo no puede permitirse perder espacios públicos estratégicos por falta de voluntad política, de planificación y de visión de ciudad».
Pero el Concello ha dejado claro que el futuro de esta parcela no admite debate. «En el PXOM está establecido», aseveró Abel Caballero en Radio Vigo, apuntando que el documento lo señala para «parques infantiles, biosaludables, zonas de ocio y espacios para la ciudadanía que podrían estar eventualmente cubiertos». El alcalde de la ciudad coincidió en que «hay un déficit de espacios dotacionales en esa zona» y tiene claro qué modelo habrá para solventarlo: «Como la Praza da Miñoca, yo quiero hacer eso, costeado desde Vigo», explicó recordando la transformación del espacio entre Coia y Florida.
Reversión del suelo al titular
Sin embargo, para ello será necesario un paso previo. «Lo primero y razonable en derecho es que nos lo devuelvan, ese dueño es del ayuntamiento» recordó Caballero indicando la titularidad tras el fin de su uso como estación. Al mismo tiempo apremió al derribo del mismo: «¿A qué esperan? Lleva 3 años parado», añadió en su entrevista en Hoy por Hoy. El objetivo del Concello con el Plan Xeral es reorganizar los viales en este importante nodo de comunicaciones, aprovechando también la humanización de la Avenida de Madrid.
