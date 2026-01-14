Enganches ilegales de una casa ocupada en Cabral dejan sin luz a uno de sus barrios: «A oscuras aún nos sentimos más inseguros»

Los vecinos del barrio de Fontiñas, en la parroquia viguesa de Cabral, denuncian que los enganches ilegales a la red eléctrica realizados desde una vivienda ocupada han acabado provocando cortes y averías que han dejado sin alumbrado público varias calles de la zona. «No solo están robando un servicio público, es que ahora vivimos completamente a oscuras por la calle y aún nos sentimos más inseguros», sostienen en el escrito remitido por los residentes.

Según el relato vecinal, la situación se concentra en una vivienda situada en el número 8 de la calle Fontiñas de Arriba. Explican que el problema comenzó hace meses, cuando los ocupantes «se saltaron directamente a la luz de las casas colindantes», llegando, aseguran, a romper contadores y a manipular instalaciones privadas en varias ocasiones, con el consiguiente riesgo para personas y bienes.

De las viviendas particulares a los postes del alumbrado

Ante la falta de una respuesta efectiva, los vecinos afirman que los enganches pasaron del ámbito privado al alumbrado público. En estos momentos, denuncian que la vivienda ocupada estaría tomando electricidad «directamente de los postes de la calle», una conexión que habría causado daños y dejado sin luz pública parte del barrio.

La ausencia de iluminación nocturna, añaden, incrementa los problemas en una zona que describen como especialmente tensionada, con incidentes previos como pinchazos de ruedas, daños en vehículos y peleas de madrugada. «Con el barrio a oscuras, la sensación de impunidad es total», lamentan.

«Un problema grave de seguridad pública»

En el escrito, firmado por cerca de 60 residentes, los afectados aseguran que ya habían trasladado la situación en verano al Concello de Vigo, a la Policía Nacional y al juzgado, alertando del riesgo de los enganches no solo por el impacto en el suministro, sino por la posibilidad de incendios o accidentes eléctricos.

«No estamos hablando solo de molestias, sino de un problema grave de seguridad pública», recalcan. Por ello, solicitan una intervención urgente para restablecer el alumbrado, cortar los enganches ilegales y coordinar actuaciones entre administración local, fuerzas de seguridad y la autoridad judicial «que permitan devolver la normalidad» a Fontiñas.

«No es normal que en 2026 haya vecinos viviendo sin luz en la calle porque nadie hace nada», concluyen.