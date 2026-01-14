Detenido en Vigo un joven de 19 años que apuñaló a otro durante una discusión
El arrestado se dio a la fuga y se refugió en un hostal, donde fue localizado por agentes de la Policía Local
Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido este martes a un joven de 19 años de edad como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras agredir con un arma blanca a otro joven durante una discusión.
Los hechos ocurrieron poco antes de las 8.00 horas, en la confluencia de las calles Pontevedra y Rosalía de Castro. Según han explicado fuentes policiales a Europa Press, ambos se conocían y habían estado de copas esa noche.
Sin embargo, en un determinado momento iniciaron una discusión por una desavenencia relacionada con el pago de las consumiciones y una posible deuda, y uno de ellos sacó una navaja, y se la clavó en el abdomen al otro.
A continuación, el agresor se fue del lugar y trató de refugiarse en un hostal, donde fue localizado y detenido por la Policía, que informó de que el sospechoso tenía manchas de sangre.
