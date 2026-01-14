Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Vigo un joven de 19 años que apuñaló a otro durante una discusión

El arrestado se dio a la fuga y se refugió en un hostal, donde fue localizado por agentes de la Policía Local

Vista general de la Jefatura de la Policía Local de Vigo, en una imagen de recurso.

Vista general de la Jefatura de la Policía Local de Vigo, en una imagen de recurso. / Alba Villar

R. V.

Agentes de la Policía Local de Vigo han detenido este martes a un joven de 19 años de edad como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras agredir con un arma blanca a otro joven durante una discusión.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 8.00 horas, en la confluencia de las calles Pontevedra y Rosalía de Castro. Según han explicado fuentes policiales a Europa Press, ambos se conocían y habían estado de copas esa noche.

Sin embargo, en un determinado momento iniciaron una discusión por una desavenencia relacionada con el pago de las consumiciones y una posible deuda, y uno de ellos sacó una navaja, y se la clavó en el abdomen al otro.

A continuación, el agresor se fue del lugar y trató de refugiarse en un hostal, donde fue localizado y detenido por la Policía, que informó de que el sospechoso tenía manchas de sangre.

