Financiación autonómicaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaOposiciones Educación GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
El CSIC adjudica de nuevo los derribos en su parcela de la ETEA

Tras anular el primer concurso, la empresa Hercal Diggers asumirá la obra para la futura sede del IIM

La presidenta del CSIC, Elosía del Pino, visitó la ETEA en mayo del año pasado.

La presidenta del CSIC, Elosía del Pino, visitó la ETEA en mayo del año pasado. / CSIC

R.V.

El CSIC ha vuelto a adjudicar el derribo de varios inmuebles en la parcela de la ETEA donde construirá la nueva sede del Instituto de Investigaciones Marinas a la empresa Hercal Diggers por un importe de 405.500 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.

Es la segunda vez que el CSIC saca a concurso estos trabajos, después de que el año pasado la empresa adjudicataria renunciase al contrato por problemas a la hora de presentar un seguro. Desde el organismo estatal, aseguraban entonces que este «incidente administrativo» no afectaría al proyecto de ejecución del complejo.

El proyecto de la nueva sede del IIM, que también incluye la Unidad de Tecnología Marina, ocupará cuatro edificios ya existentes, entre ellos el Kelvin. E implica la demolición de varios inmuebles sin valor, así como la construcción de otros nuevos. La inversión necesaria para la remodelación asciende a los 40 millones de euros.

