Un concurso de rondallas para la historia: récord de participantes, 17, de las que tres debutan

«Estamos no límite de poder facer o evento nunha tarde», resume Serafín Rodríguez, presidente de la Federación de Rondallas da Área Metropolitana de Vigo, sobre el que será el concurso más largo jamás celebrado: hasta cinco horas con récord histórico de participantes, 17, con tres estrenos.

El evento dará comienzo a las 17 horas en el Ifevi, con un aforo para 6.500 espectadores. Las entradas, a un precio de tres euros, se pueden conseguir a través de las rondallas o en el recinto ferial el mismo día a partir de las 15 horas. También se ha habilitado una web para reservas. La apertura de puertas será media hora después.

Actuarán, por orden según sorteo: Guizán, Pontellas, Vincios, Valladares, Torroso, Chaín, Bembrive, Baíña, Herville, Pexegueiro, Santa María do Porriño, Santa Eulalia de Mos, Zamáns, Atios, Beade, Parada y Ventosela. Entre todas suman 1.500 componentes.

En esta edición, la VIII con este formato, faltará Freixo, que vive un año de transición tras la muerte de su histórico capitán Justo Figueroa, al que se rendirá homenaje al término de la competición.

«É moi boa noticia ter tantas rondallas. E a min dame a sensación de que isto vai en aumento, porque hai algún concello que quere ter unha e logo tamén as hai desaparecidas que queren volver», explica Serafín Rodríguez. El anterior registro histórico más elevado data 16 formaciones concursando en As Travesas en 1990.

Aquel 1 de enero en el concurso de rondallas del pabellón de As Travesas / Jesús de Arcos

Premios y jurado Cada rondalla recibirá 1.800 euros por su actuación. A mayores, la ganadora del concurso se llevará 900 euros; la segunda clasificada, 600; y la tercera, 300. En la categoría de abanderados, los vencedores se harán con 500 euros; los segundos, con 350; y los terceros, con 200. Un jurado profesional integrado por seis personas con formación musical y experiencia rondalleira, elegido por las agrupaciones, deliberará sobre el aspecto musical, el espectáculo en pista, la vestimenta y emitirá una valoración general. Por su parte, los abanderados cuentan con un jurado delegado compuesto por 16 miembros, uno por cada rondalla (salvo Zamáns, por carecer de banderas), que no pueden votarse a sí mismos.

Tres debutantes

Por primera vez en el Ifevi se estrenarán tres rondallas: Airiños da Lagoa de Baíña (Baiona), Santa María de Porriño y San Martiño de Ventosela (Redondela). Responsables de las tres agrupaciones coinciden en destacar lo tremendamente costoso que es poner en marcha una, tanto a nivel económico como personal. La inversión puede alcanzar los 20.000 euros: capas, banderas, uniformes de los abanderados, instrumentos… Algunas también pagan a sus músicos. Sobre el esfuerzo humano, la respuesta también es unánime: «Moitísimo. Son moitas horas de dedicación». Montar las piezas, diseñar las coreografías, coordinar a la gente, los ensayos, concertar actuaciones… pero al unísono apuntan que lo hacen con mucho gusto e ilusión.

Airiños da Lagoa de Baíña

«O Ifevi impón bastante porque é a actuación que máis público xunta», explica Miguel Sanromán, rondalleiro desde niño que este sábado, y con solo 23 años, se estrena en el concurso como director al frente de Baíña, en Baiona.

Esta surgió desde cero en septiembre de 2024, en un concello sin tradición rondalleira pero con vecinos desperdigados por otras agrupaciones que demandaban una propia. Mónica Docabo asumió con enorme valentía el reto y ahora se enfrenta al concurso de rondallas como capitana sin haber ido ni siquiera nunca como espectadora: «Soy novata y lo vivo con muchos nervios pero espero que todos lo pasemos bien».

Juanma Freiría, capitán de abanderados y con amplia experiencia en el recinto ferial, destaca: «Para nós que levamos moitísima xente que nunca tocou nunha rondalla é algo delicado porque intimida, pero imos con moitas ganas de que a xente disfrute coa nosa música».

Jose Lores / Pedro Fernández

Santa María do Porriño

La segunda en salir de las debutantes será Santa María do Porriño. «Quero que a xente o pase ben, sobre todo os nenos e as nenas. Porque son 12 minutos nos que case non te enteiras de nada», expone Severino Novas, director y promotor de la rondalla. Veterano en el Ifevi, con experiencia como músico y batuta, intenta transmitir calma a sus rondalleiros para que se tomen el concurso como un ensayo más.

Delfín Alcauza, capitán de abanderados, apoyó a Severino en la fundación del grupo musical, en julio de 2024. Lo suyo ha sido un gran cambio: de tocar la charrasca de niño a regresar, más de 20 años después, a una formación como bandera central: «Non estou nervioso. A vergonza a deixei atrás hai anos», bromea.

Un caso similar describe la capitana, Elena Alonso, que regresa a una rondalla tras dos décadas fuera. Por motivos de trabajo y horarios, integrarse en alguna de las otras dos agrupaciones del concello porriñés (Atios y Pontellas) le resultaba muy complicado. Pero al estar Santa María radicada en el centro, volvió con fuerza: primero a la pandereta y ahora a los mandos. «A miña inquedanza non son os premios. É disfrutar, tratar de facelo o mellor posible e que se nos coñeza para poder facer máis actuacións», valora.

Pablo Hernández Gamarra / Pedro Fernández

San Martiño de Ventosela

La Rondalla de San Martiño de Ventosela se recuperó en 2024 gracias a la ilusión de Manuel Campo Dacunha, de solo 13 años y que se estrena como capitán de abanderados. «Eu tiña ganas de facela e el non me saía da casa: ‘Hai que montar a rondalla!’. E os veciños tamén a botaban moito de menos», explica su tío abuelo y director José Campo Villar.

Así resurgió, 16 años después, la única formación de Redondela, concello que llegó a tener cuatro.

Ventosela se estrena en el Ifevi cerrando la competición pero su batuta, capitán y bandera central están curtidos. Los tres forman parte del numeroso clan rondalleiro de los Lelos de Guizán, formación en la que militaban hasta hace dos años. «A sensación que temos é moi bonita. De ansia. De ganas de chegar alí e mostrar a nosa rondalla», ensalza el batuta.

Manuel Campo Soliño, capitán, espera «ofrecer unha boa actuación, aspirar a premios quizais sexa demasiado, pero queremos que o público leve unha boa impresión».

«Algo nervioso si que estou, e ao chegar ao Ifevi sempre vai a máis. Aínda que leves todo moi ben ensaiado, ver tanto público impresiona», describe el joven abanderado, rondalleiro desde los tres años, que con su salida del tapiz pondrá fin a un concurso de rondallas para la historia.

Diego Pérez Davila posa con un ejemplar de su investigación histórica sobre las rondallas de Reyes del sur de Pontevedra. / Pablo Hernández Gamarra

Diego Pérez Autor de la investigación histórica «Helios, Becerreira de Cabral y Pontellas son las rondallas más premiadas»

En el ecuador del concurso se presentará la investigación histórica «Las rondallas de Reyes en el sur de la provincia de Pontevedra», obra autoeditada de Diego Pérez. Empezó hace dos décadas a recopilar testimonios y documentación, pero hace un año tomó la determinación de dar respuesta a las grandes lagunas y controversias de la cultura rondalleira: sus orígenes, rasgos identitarios y evolución. En su exhaustivo estudio, que abarca desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, ha entrevistado a más de 250 informantes para trazar la historia de más de 100 rondallas de 48 parroquias de 12 concellos.

-¿Qué motivó esta investigación?

-Se dieron varios factores al mismo tiempo. Creo que la cultura rondalleira está avanzando muy rápido y la abanderada al triple de velocidad. Hace más de 100 años, cinco generaciones, que empezó todo esto. Hasta ahora no teníamos datos certeros, nos guiábamos por suposiciones. Pienso que hacía falta, para el movimiento social tan importante que es, conocer la verdad de su origen. Se han dicho tantas teorías… y yo lo he descubierto a través de testimonios, documentos y fotografías.

-Has recabado más de 250 testimonios, algunos de edad muy avanzada.

-Tuve ocho informantes de más de 90 años, que tenían unos recuerdos muy vívidos y un relato fidedigno. Dos han fallecido. Cuando acabé la investigación me di cuenta de que recogí al límite esos testimonios, que son los que dan fe certera de cómo eran las rondallas.

- ¿Cuándo surgen?

- Las rondallas de Reyes nacen a principios del siglo XX de la mano de las sociedades agraristas del sur de la provincia de Pontevedra, con el acordeón como único instrumento vertebrador.

-¿Qué instrumentos las definen? ¿Deben contar con gaitas?

-Las rondallas de Reyes deben llevar un instrumento melódico, bien sea de viento-metal, acordeón o gaita, pero no de cuerda. Los primeros registros históricos, a través de testimonios y fotografías, de la presencia de gaitas datan de los años 50, pero estas agrupaciones nacieron décadas atrás. Sus otras características definitorias son: deben ser en Navidad; tratarse de un grupo numeroso, más de 25 personas, en su mayoría adultos; tener un abanderado; y contar con un promotor, que se encarga de dinamizar al grupo.

- ¿Cuál es el papel de los abanderados? ¿Son una figura histórica?

-El abanderado nace desde el primer segundo y tiene su explicación: para identificar al grupo. Las banderas siempre estaban personalizadas, y eso se ve en las fotos antiguas. Y es una figura que ha ido evolucionando. Antes de la Guerra Civil los abanderados eran estáticos, después empiezan a desfilar con un paso marcial. Se reclutaba al que tuviera la mejor ropa de gala. ¿Y quién era? El militar, el que se acababa de licenciar.

-¿Cuáles son las rondallas más premiadas?

-Helios de Bembrive, Becerreira de Cabral y Pontellas, de Porriño. En abanderados: Helios empatada con Beade; Atios; y Valladares, igualada con Vincios y Chaín.

- ¿Crees que tu investigación va a cambiar muchas de las ideas que se tenían?

- A mí me las ha cambiado. Muchas veces se tiene un relato y se cuenta mil veces. Yo he descubierto que el relato es otro.