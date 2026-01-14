El Concello asumirá el proyecto para las expropiaciones de La Panificadora

El Concello de Vigo asumirá directamente el proyecto de expropiación de los terrenos para la recuperación de la Panificadora. Fuentes municipales apuntan que «no habrá el más mínimo retraso» y que el hecho de que sea la propia Gerencia de Urbanismo el órgano encargado de este paso clave para una de las actuaciones más esperadas en la ciudad permitirá acortar los plazos. Además, el Concello apunta que la expropiación de La Panificadora «va extraordinariamente bien» tras la puesta en marcha del PXOM.

El gobierno local ha desistido de licitar la contratación de la redacción del proyecto de expropiación de los terrenos, un paso necesario para la transformación del ámbito, por un defecto de forma, y por eso ha decidido asumir directamente este trámite.

Mientras tanto, el estado de abandono en todo el ámbito es palpable y la degradación evidente, ya que al deterioro de las edificaciones se suma como algo habitual ver colarse por locales tapiados en la rúa Falperra a okupas para buscar cobijo en los inmuebles.

La entrada en vigor del Plan Xeral ha sido la primera medida necesaria para allanar la rehabilitación de La Panificadora, a la que ahora deben seguir la firma del convenio entre Concello y Zona Franca para concretar el protocolo suscrito en septiembre de 2024 y cerrar, entre otras cosas, las condiciones de la expropiación de los terrenos por parte de la administración local para ponerlos a disposición del consorcio.