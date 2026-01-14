Caballero tendrá «bastantes entrevistas» con aerolíneas en Fitur con el Vigo-Barcelona como principal ruta a mejorar

La conectividad del aeropuerto de Peinador vuelve a la lista de prioridades del alcalde de la ciudad y teniendo Fitur como días clave para mejorarla. Una vez superada la reválida del millón de pasajeros en 2025, Abel Caballero ha intensificado su actividad para atraer nuevas rutas y compañías tras el adiós de Ryanair el pasado 4 de enero. «Tenemos que seguir creciendo», aseguró el regidor en una entrevista ayer en Radio Vigo, tras lanzar el martes una invitación a Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra para convenios que permitan recuperar el vuelo directo a Londres, París o Milán además de otros destinos nacionales.

«Será distinta la ayuda económica que pueda necesitar cada uno, pero yo ya hago una propuesta formal», insistió el alcalde. Para ello será clave el desembarco de la delegación olívica en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid el próximo jueves 22 de enero. Además de la tradicional presentación de Vigo como referente en el sector, el primer edil tendrá «bastantes entrevistas con compañías», con las que «quiere hablar para transmitir lo que es Vigo» a nivel turístico.

Denuncia sobre los precios

En esos avances la ruta de Barcelona centrará sus primeros esfuerzos al ser la única que perdió pasajeros (12%) al quedar como un monopolio de Vueling. «Solo hay un avión al día y Vigo justifica dos o tres, hay gente para ello y acaban yendo por Madrid o pagando tarifas altas», apuntó el regidor en los micrófonos de Hoy por Hoy en una denuncia que FARO señala desde hace meses. Este trabajo se está realizando de la mano de Aena, quien dirige un «proceso técnico» en el que ya han tenido reuniones con representantes municipales.

En la última de ellas celebrada este martes se pusieron encima de la mesa 9 destinos, centrando así el tiro respecto a los quince destacados hace unos meses en el Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia. En sus últimas visitas a Fitur el alcalde limitó su actividad en la firma de convenios con Renfe o asistencia a otras presentaciones.