Belén Rubio plantea un vicerrectorado para atajar la burocracia y títulos interdisciplinares en la Universidad de Vigo

Belén Rubio propone la creación de un nuevo vicerrectorado de Innovación Tecnológica para agilizar procedimientos y atajar la burocracia que afecta a todos los colectivos. La actual responsable de Investigación de la UVigo, que se presentará a las elecciones con un equipo en el que habrá «moita permanencia» pero también nuevas incorporaciones, promete un gobierno de diálogo y de soluciones «compartidas» y apuesta por crear títulos interdisciplinares que aúnen ámbitos como las humanidades y la digitalización.

La candidata de la H2040, que fue ratificada el pasado septiembre, adelantó algunas de sus líneas programáticas en un encuentro con los medios en el edificio Redeiras, donde estuvo acompañada por varios vicerrectores -Natalia Caparrini, Maribel del Pozo, Eva Lantarón, Félix Quinteiro, Alfonso Lago- y miembros de la plataforma.

La presentación oficial de candidaturas será en marzo -el calendario electoral todavía debe ser aprobado- y Rubio está manteniendo reuniones con los responsables de centros y delegaciones de alumnos de los tres campus para elaborar el programa. Dos de sus aspectos clave, adelanta, serán el «diálogo continuado» y la agilización y optimización de los procedimientos. «A burocracia cómenos», admite.

El encuentro con los medios se celebró en el edificio Redeiras, en O Berbés. / Pablo Hernández Gamarra

Se plantearán acciones a uno, tres y seis años para afrontar, como retos principales, el recambio generacional de la plantilla, con una redistribución de trabajadores que dé respuesta a las necesidades de ámbitos y servicios, la caída de la natalidad o la internacionalización. «Non é que quedaran cousas pendentes, senón que hai cousas e proxectos que continúan e tamén temos novas ideas porque o entorno xeopolítico e académico cambiou», destacó Rubio con respecto a los logros del actual gobierno de Manuel Reigosa.

La candidata destaca la cohesión del equipo, que seguirá trabajando «conxuntamente» para hacer una universidad «mellor e máis confortable para todos» y manteniendo una «interlocución directa» con todos los colectivos.

Respecto a las nuevas titulaciones, cuya negociación con la Xunta y las otras universidades se ha visto retrasada por la polémica en torno a Medicina, Rubio apuesta por seguir siendo un «referente» en el ámbito de las ingenierías y recuerda que hace mucho tiempo que no se crea una nueva carrera en el área de ciencias.

También aboga por carreras interdisciplinares que den respuesta a los cambios tecnológicos «tan evidentes, abruptos e vertixinosos» que vivimos actualmente. «Temos que evolucionar e crear novas titulacións que non existían e que combinan distintos ámbitos, como unhas humanidades dixitais», comentó.

Rubio defendió asimismo contar con el personal de la UVigo a la hora de plantear títulos: «Somos fortes en moitas cousas. Somos unha boa universidade e temos que loitar por ser excelentes». Y mostró mano tendida a sus homólogos en Santiago y A Coruña: «Negociarei con eles un encaixe de titulacións que sexa bo para todos».

El próximo gobierno de la UVigo tendrá que acordar con la Xunta el plan de financiación para el periodo 2027/32 y la candidata de H2040 pide igualdad y criterios claros y transparentes. Recuerda además que la LOSU fija un gasto en las universidades del 1% del PIB: «Se hai máis cartos estamos en posición de reclamar máis».

También destaca que la institución consigue una parte de sus recursos a través de proyectos y contratos en convocatorias nacionales y europeas, donde el éxito se ha incrementado en los últimos años: «É froito do traballo dos investigadores e hai que fortalecer as estructuras que os axudan a conseguir estes fondos. Hai moitas vías para mellorar o financiamento e imos pelexar para que todas se aproveiten ao máximo. Xa se fai, pero hai que seguir insistindo».

Preguntada por un posible acercamiento con los otros dos candidatos al Rectorado, Rubio dijo llevarse «estupendamente» con ellos. Sobre Jacobo Porteiro, líder de ConSenso y hasta el año pasado miembro del equipo de gobierno, dijo tener una relación muy fluida aunque «algunhas opinións diferentes». Y de Carmen García Mateo, candidata de Nós Universidade, destacó su faceta como investigadora y añadió que su colectivo defiende «ideas moi dispares» al suyo. «De todos os xeitos, é probable que na primeira volta ningún acade a máxima porcentaxe de votos e ese podería ser o momento de acercar posturas», planteó.

Futuro de Medicina

Rubio calificó el acuerdo para la descentralización de Medicina de «moi positivo e favorable» y felicitó al rector Manuel Reigosa por haber conseguido «un fito histórico». En todo caso, recordó que incluye «vías de salida» en caso de incumplimiento al contrario del alcanzado en 2015.

La candidata H2040 es partidaria de esperar al curso 28/29, cuando debería estar completado el reparto de 4º, 5º y 6º, para tomar decisiones.

«É probable que se necesiten máis médicos, pero tamén que haxa menos alumnos. Hai que facer unha análise da progresión dos estudantes. Eu creo que seguirán facendo falta médicos e estaremos moi preparados para montar unha titulación. Pero será unha decisión de toda a universidade e negociando con Santiago e Coruña», explicó.

«Tamén podemos ir a un modelo de titulación compartida. Hai moitas opcións. Temos un tempo. Se o convenio non se cumpre, romperemos a baralla. E se funciona teremos que ver a evolución antes de tomar unha decisión», insistió.