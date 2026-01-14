La Audiencia condena a 13 años de prisión a Santórum por el alijo de 3,8 toneladas de cocaína del «Karar»
Al funcionario de Vigilancia Aduanera que participó en la trama se le impone una condena de siete años y medio por tráfico de drogas y otros cuatro por blanqueo o capitales
Juan Carlos Santórum, líder del entramado del alijo de 3,8 toneladas de cocaína del «MV Karar» ha sido condenado a una pena de 11 años de prisión por tráfico de drogas y otros dos por un delito de integración en grupo criminal; absolviendo eso sí a todos los acusados de pertenencia a organización criminal. El penado también deberá abonar una multa de casi 700.000 euros.
Es la sentencia que ha dado a conocer hoy la Audiencia de Vigo, la que más se ha hecho esperar desde el término de un juicio: casi once meses.
Al funcionario de Vigilancia Aduanera que participó en la trama le impone una condena de siete años y medio por tráfico de drogas y otros cuatro por blanqueo o capitales.
Los 14 integrantes del buque también han sido condenados a seis años de prisión.
En total, las penas de prisión para la veintena de condenados suman 200 años de cárcel.
