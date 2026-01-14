Arrancan las jornadas de puertas abiertas en colegios concertados para retener matrículas

Todavía no se alcanzó, ni de lejos, la mitad del presente curso cuando muchos centros educativos ya están con la mente puesta en el 2026/2027. Son especialmente los colegios de titularidad privada, tanto los concertados como los totalmente privados, los que se han puesto manos a la obra para captar nuevo alumnado tras la paulatina pérdida de matrículas, que se traduce en la retirada del concierto y subvenciones por parte de la Consellería, en los último años.

Según las últimas estadísticas del IGE (Instituto Galego de Estatística), estos colegios en Vigo y resto de puntos de la provincia sumaban 34.104 estudiantes entre Educación Infantil, Primaria y ESO en 2021 frente a los actuales 31.380 alumnos matricualos en colegios de titularidad privada; solo un millar afectan al último curso. Para hacer frente a esta sangría generalizada de escolares, los equipos directivos iniciaron en este 2026 las jornadas de puertas abiertas para que familias y niños descubran el programa, metodología y servicios educativos del centro.

Así, el colegio María Inmaculada- Carmelitas (Vedruna), organiza con padres y madres una jornada de «aulas abiertas» el próximo sábado 31 a las 11.00 horas o el viernes 6 de febrero a las 16.30 para «conocernos, a pasear por nuestras aulas y a descubrir un colegio donde educamos desde la cercanía, el cuidado y la confianza», explican en sus redes sociales.

Primer día de clase en un colegio de Vigo. / Marta G. Brea

En el caso del colegio Santiago Apóstol, también iniciaron su periodo de puertas abiertas en el que cada familia podrá reservar la fecha que mejor se adapte a sus necesidades para conocer el funcionamiento del centro, al igual que en el Colegio Montesol, el CPR Mariano o Compañía de María.

En cuando al Colegio Miralba, han llevado estas jornadas un paso más adelante. Y es que no llaman a visitar únicamente el centro, sino que organizan talleres para conocer el Club deportivo, el Taller de cocina o el de Inglés. Los días previstos son el 24 de enero, el 30 de enero o el miércoles 11 de febrero.

El colegio San José de Cluny tiene agendado para el próximo sábado día 31 a las 11.00 horas de la mañana su jornada de visita para familias: «Si estás buscando un centro donde cada alumno importa, te invitamos a conocernos». Más cercana está la cita organizada por el CPR Las Acacias, que tienen previsto su recorrido por el centro para este viernes día 16 de enero. «Descubre los proyectos de innovación que hacen que el aprendizaje en Infantil sea una aventura», esgirmen desde el centro.

Otro ejemplo lo encontramos en el colegio Salesianas-Don Bosco, con jornadas informativas los días 7 y 11 de febrero y visitas personalizadas e individualizadas los meses de enero, febrero y marzo, mes en el que se abre el periodo para las matrículas en 4º de Infantil o cambio de centro educativo.