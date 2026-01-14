Alerta en la avenida da Florida de Vigo por una fuga de gas

Un tramo de la avenida da Florida de Vigo permanece cortada al tráfico este miércoles a causa de una fuga de gas registrada por unas obras en un inmueble de la zona, a la altura del número 163.

El aviso movilizó a la Policía Local y a los Bomberos, que trabajan en el punto desde media tarde (a las 16.10 horas se recibió la alerta) y han perimetrado la zona de incidencia.

A la espera de que se restablezca la normalidad, se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y los desvíos habilitados.

*Noticia en desarrollo