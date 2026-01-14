Alerta en la avenida da Florida de Vigo por una fuga de gas
El escape se produjo en un inmueble al que ya han acudido Bomberos de Vigo y Policía Local
Un tramo de la avenida da Florida de Vigo permanece cortada al tráfico este miércoles a causa de una fuga de gas registrada por unas obras en un inmueble de la zona, a la altura del número 163.
El aviso movilizó a la Policía Local y a los Bomberos, que trabajan en el punto desde media tarde (a las 16.10 horas se recibió la alerta) y han perimetrado la zona de incidencia.
A la espera de que se restablezca la normalidad, se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y los desvíos habilitados.
*Noticia en desarrollo
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»