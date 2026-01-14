Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta en la avenida da Florida de Vigo por una fuga de gas

El escape se produjo en un inmueble al que ya han acudido Bomberos de Vigo y Policía Local

La fuga se produjo sobre las 16 horas en la calle Florida.

Marta Clavero

Un tramo de la avenida da Florida de Vigo permanece cortada al tráfico este miércoles a causa de una fuga de gas registrada por unas obras en un inmueble de la zona, a la altura del número 163.

El aviso movilizó a la Policía Local y a los Bomberos, que trabajan en el punto desde media tarde (a las 16.10 horas se recibió la alerta) y han perimetrado la zona de incidencia.

A la espera de que se restablezca la normalidad, se recomienda evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y los desvíos habilitados.

*Noticia en desarrollo

