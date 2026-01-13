Vuelven los bailes para mayores en Vigo organizados por el Concello

El Concello pone en marcha este sábado, 17 de enero, el segundo ciclo de los «Bailes en Vigo», el programa de ocio incluido en «Vigo, cidade amiga das persoas maiores». La iniciativa permite disfrutar de tardes de danza en distintos espacios vecinales con el objetivo de fomentar la participación y la vida social de los mayores de la ciudad.

El alcalde, Abel Caballero, destacó que «puede entrar todo el mundo, sea o no de la asociación», ya que los bailes se organizarán en diferentes barrios para «llegar a toda la ciudad». La propuesta busca acercar el ocio a los mayores sin necesidad de desplazarse grandes distancias, garantizando la accesibilidad y la participación.

La programación se desarrollará de enero a marzo en varios puntos de la ciudad: este sábado, en el CRAC de Coruxo; el 31 de enero, en la Asociación de Veciños de Candeán; el 14 de febrero, en la Asociación Veciñal Santa Mariña de Cabral; el 28 de febrero, en la Asociación de Veciños Monte da Mina de Castrelos; y el 14 de marzo, en la Asociación Cultural Helios de Bembrive. Los bailes se celebrarán de 19.00 a 22.00 horas y la entrada es gratuita.