Las visitas a los museos municipales de Vigo aumentaron casi un 7% en 2025
La Casa das Artes registró cerca de 160.000 visitantes gracias, en gran parte, al belén
Más de 311.400 personas visitaron los museos municipales a lo largo de 2025, casi un 7% más —19.257 más— en comparación con las cifras de 2024, según trasladó el alcalde, Abel Caballero. «Nuestro planteamiento de mejora en los museos está funcionando. Hay que hacer de los museos una señal de identidad de esta ciudad. Tenemos unos magníficos museos y tenemos grandes exposiciones. La prueba es este aumento tan importante», apuntó.
La Casa das Artes registró cerca de 160.000 visitantes —se beneficia del belén en Navidad—, el Marco superó los 63.000, el Museo Quiñones de León contabilizó más de 36.000, el Verbum alcanzó 25.000, la Pinacoteca Fernández del Riego llegó a los 10.000 y el Museo Liste superó las 8.000 visitas. «Tenemos la red de museos municipales más importante de España», presumió. Se incrementaron las visitas en todos los espacios menos en el Liste y en la Casa Galega da Cultura.
