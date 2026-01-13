El vigués Julio García Comesaña completará la Mesa del Parlamento gallego

El PPdeG propondrá al diputado vigués Julio García Comesaña como nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia, que sustituirá en el cargo a Ethel Vázquez, que renunció recientemente a su acta parlamentaria. La elección de García Comesaña tendrá lugar en el pleno que se celebrará entre los días 27 y 28 de enero.

Licenciado en Ciencias Físicas por la USC, García Comesaña es en la actualidad viceportavoz del PP en el Pazo do Hórreo. La pasada legislatura fue el conselleiro de Sanidade y, con anterioridad, gerente del área sanitaria de Vigo entre 2019 y 2020 y del área de Ourense desde marzo de 2017 a septiembre de 2019.