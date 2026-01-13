Vigo ya supera los 44 mil permisos de moto: «Es una ciudad amable para ellas»

«Vigo es una ciudad amable para las motos, por su temperatura», dice Alberto Bugallo. Además, es una de las opciones preferidas como segundo vehículo para las familias, por la agilidad que permite y sus bajos costes.

Según el último censo de la DGT, publicado hace pocas semanas, con los datos de todo 2024 y hasta noviembre de 2025, en Vigo el censo de motocicletas y ciclomotores ya supera los 44.300 vehículos. «La demanda aumenta constantemente, año tras año, una tendencia que además se replica en otro tipo de carnés», apunta el presidente.

Por otra parte, el censo de conductores, según los datos de todo 2024, es ya de 179.670. De estos, el 80% manejan al menos un turismo.

Fueron muchos los que quisieron estar preparados para la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones (ZBE) En menos de un año, los vehículos sin distintivo ambiental pasaron de ser 64.758 a 64.200. Con alguna de las pegatinas ya son 146.083 y la mayoría llevan la C.