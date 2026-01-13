El tren de borrascas mantendrá el aviso amarillo en la ciudad

El efecto del anticiclón, que dio tregua durante las fiestas Navideñas y en días posteriores, se está desvaneciendo. Galicia está padeciendo la entrada de frentes que dejan una configuración a tener en cuenta antes de salir de casa. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera viento del sur o suroeste de fuerza ocho y mar combinado del suroeste con olas de cinco metros, por lo que en el mar hay aviso naranja y en tierra amarillo. También por ello, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, anunció ayer la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.

Las borrascas que provocan estos fenómenos entran en la comunidad desde el otro lado del Atlántico y se espera que dejen una configuración de grandes acumulados de lluvia. De hecho, según Meteogalicia, podrían recoger hasta 40 litros por metro cuadrado en un plazo de doce horas en varias zonas de la comunidad. Además, la cota de nieve descenderá hasta los 1.200 metros. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas no sufrirán cambios. Los vientos soplarán del suroeste, moderados.

Mañana miércoles habrá una nueva tregua. No habrá precipitación y los vientos soplarán de norte por la mañana, flojos, girando progresivamente al suroeste. Con todo, es tan solo un oasis en el desierto. Desde el jueves volverá a llover sin previsión de que amaine de cara al fin de semana.