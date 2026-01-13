El tirón del turismo impulsa las plazas hoteleras en Vigo: 120 más al año

Con las playas y las islas Cíes en verano y la Navidad en la época de más frío, Vigo se ha convertido en una referencia turística a nivel peninsular, papel al que han contribuido fiestas como la Reconquista y O Marisquiño, así como grandes eventos, entre los que destaca Conxemar. Este cambio de rol se refleja en las plazas hoteleras. La olívica es la sexta gran ciudad de España en la que más se han incrementado en los últimos seis años. En este periodo, se han sumado 729. Son ya 5.361 repartidas en 73 establecimientos, tres más que a finales de 2019.

Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya información más actualizada es de noviembre de 2025. Hay 289 habitaciones más y también se ha incrementado el personal: de 579 a 627 trabajadores.

La incorporación más potente fue la del hotel Attica21 de Samil, de cuatro estrellas superior, que añadió más de 150 habitaciones a pie de playa en julio de 2022. Meses antes, a finales de diciembre de 2021, comenzó a funcionar el Exe Vigo, con más de una veintena de habitaciones en el cruce de las calles Urzáiz y Vázquez Varela, junto al complejo Vialia.

La oferta de alojamientos también se amplió en Príncipe —en el número 7, abrió un hotel boutique en mayo del año pasado con 12 habitaciones—. Próximamente, será más importante con la reapertura del histórico La Chata, en la calle Carral, en el que se prevén 42 estancias. Destacan, a su vez, las 30 habitaciones de un nuevo hotel en la calle Real.

Y hay más proyectos en marcha: 81 habitaciones dobles en el número 20 de la avenida de Castrelos y la reforma del emblemático Hotel Bahía, que comenzó esta semana para modernizarse y poder presumir de ser de cuatro estrellas superior.

El objetivo que marca el sector: la desestacionalización

El presidente de la Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), César Sánchez-Ballesteros, pone en valor que el sector hotelero «vive una buena época» y destaca que es complicado determinar si hacen falta más plazas en la ciudad.

«De enero a junio, no, pero sí en el verano y la Navidad», apunta antes de poner el foco en la importancia del turismo de negocios en una urbe con sectores tan potentes como el naval o la pesca, y de señalar la necesidad de aumentar la presencia de congresos, que permiten la desestacionalización de las visitas. «El problema es que es más difícil llegar a Vigo que a otras ciudades de España mejor conectadas por carretera, avión o tren», anota.

Hace una reflexión similar Daniele Provezza, presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi). «Hay picos en los que sí haría más falta disponer de más plazas, pero, de momento, el objetivo debe ser la desestacionalización», subraya.

La ciudad supera en plazas a A Coruña (5.231), pero continúa por debajo de Santiago, que tiene casi 7.100 repartidas en 131 negocios —menos que en 2019 en los dos parámetros—.