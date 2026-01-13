Temor por la posible pérdida de médicos de familia en el área sanitaria viguesa

En el Área Sanitaria de Vigo se contiene el aliento con el baile de médicos de familia que este mes se producirá con la toma de plazas de oposición y la del concurso de traslados, que coinciden en el tiempo. Hasta que los adjudicatarios se presenten o no en su destino no se podrá conocer a ciencia cierta el cuadro definitivo, pero los cálculos efectuados apuntan a que el saldo será negativo para los centros de salud de la ciudad y su comarca.

Esta oposición dirigida a personal especialista en Medicina de Familia se convocó en diciembre de 2023 y sus pruebas se celebraron en junio de 2024. Ofertaba 271 plazas en toda Galicia y, según el listado de adjudicación de destinos, ha otorgado 30 plazas de facultativo en centro de salud (10 en la ciudad de Vigo; en concreto, en los centros de Teis, Coia, Beiramar y Casco Vello) y 18 en Puntos de Atención Continuada (PAC).

Un profesional de Medicina de Familia puede conservar la plaza adjudicada y no cubrirla aún, si solicita una comisión de servicio para continuar trabajando, por ejemplo, en el servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 o en un servicio de urgencias hospitalarias. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) no se lo puede negar. Según los cálculos de CIG-Saúde, estos casos podrían rondar la decena.

Las direcciones de las Áreas Sanitarias sí deben dar su consentimiento para las comisiones de servicio que se solicitan para cambiar a otra. Tanto la de origen como la de destino. Hay otras zonas de Galicia que aún padecen un déficit de profesionales mayor que en la mayor metrópolis gallega y su área de influencia.

Con las plazas que no se cubran de forma efectiva se hará una repesca para que alguien las atienda, pero estas no se producirá de forma inmediata. En CIG-Saúde estiman que tardará, al menos, tres meses, por lo que las consultas estarán vacantes todo ese tiempo.

Concurso de traslados

Después está el concurso de traslados abierto y permanente, pendiente desde el mes de noviembre. Hay facultativos de centros de salud de Vigo y su comarca que han solicitado cambiarse a otra área sanitaria gallega. Se espera que también haya otros profesionales que hicieran la petición contraria, aunque se teme que en este proceso también se pierdan efectivos.

Estaba previsto que el plazo para el movimiento de profesionales en ambos procesos comenzara hoy, pero la Consellería de Sanidade lo ha retrasado a la próxima semana. En concreto, al 19 de enero. Los que han obtenido su plaza por oposición disponen de un mes para tomar posesión de ella. Los que les han concedido el destino en el concurso de traslados anual, disponen de un plazo mucho menor, que se reduce a días y varía dependiendo del lugar de procedencia (menos si es en la misma área y mayor si es de fuera).

En la Dirección del Área Sanitaria de Vigo han evidenciado su preocupación por este tema y por cómo quedará la plantilla de facultativos de Atención Primaria tras estos procesos. En un contexto de déficit de profesionales, en el que a la Administración le cuesta encontrar especialistas para cubrir incluso jubilaciones y bajas de larga duración, de confirmarse un saldo negativo de una decena de médicos supondría un importante problema.

Según la memoria del Área Sanitaria de Vigo de 2024, en Atención Primaria trabajan 381 profesionales de Medicina de Familia.