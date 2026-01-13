Setecientos alumnos de secundaria conocen la UVigo

A medio año de las Pruebas de Acceso a la Universidad, cuando la incertidumbre sobre el futuro académico empieza a pesar en los estudiantes de 2º de Bachillerato, el campus de Vigo ha vuelto a abrir sus puertas para ayudar a despejar dudas. Desde este lunes y hasta finales de semana, un total de 673 alumnos de 15 centros educativos de la provincia de Pontevedra participan en una nueva edición de las Xornadas de Portas Abertas de la Universidade de Vigo.

La iniciativa permite a los jóvenes conocer de primera mano la oferta de grados y las instalaciones universitarias que podrían convertirse en su entorno cotidiano en los próximos años. Las visitas están organizadas por itinerarios temáticos, elegidos previamente por el alumnado en función de sus intereses académicos, lo que facilita recorridos más personalizados y ajustados a cada vocación.

Así, quienes se inclinan por las humanidades visitan la Facultad de Filología y Traducción; los interesados en las ciencias sociales y jurídicas recorren las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Ciencias Jurídicas y del Trabajo; el ámbito científico se centra en Biología, Ciencias del Mar y Química; mientras que el tecnológico abre las puertas de las escuelas de Ingeniería de Telecomunicación, Minas y Energía e Ingeniería Industrial.

Las jornadas están organizadas por la Vicerrectoría de Estudiantado y Empleabilidad, a través del Área de Captación de Alumnado, con el objetivo de que el alumnado preuniversitario pueda tomar una decisión informada sobre una elección clave. Desde la Universidade confían en que esta experiencia contribuya no solo a elegir titulación y campus, sino también a identificar un espacio en el que desarrollar capacidades, habilidades y crecimiento personal.