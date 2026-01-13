Prueba de estrés para el tráfico en Vigo con varios accesos de la ciudad con obras

Con el «apagón» de la Navidad, es esperable que poco a poco el centro urbano de la ciudad de Vigo vaya recuperando la normalidad en lo que al tráfico se refiere una vez que se vayan desmontando todos los elementos decorativos en puntos como García Barbón, Areal o Plaza de Compostela.

En cambio, las dificultades irán en aumento en la mayoría de accesos de la urbe, ya que a las obras en marcha desde hace meses en avenida de Madrid y Lepanto se suman las que tienen lugar en el viaducto de Porto en la VG-20 y en el tramo de la avenida Clara Campoamor comprendido entre Ramiro Pascual y la rotonda de acceso al hospital Álvaro Cunqueiro.

Precisamente en el centro sanitario de referencia de toda el área metropolitana hay una gran preocupación entre el personal que llega al complejo desde la AP-9 y utiliza la VG-20 para coger el acceso hasta el Cunqueiro, ya que desde este lunes estaba previsto que la empresa Prace, Obras y Servicios procediera al corte del tablero del viaducto de Porto en sentido Vigo, un escenario que se mantendrá previsiblemente hasta finales de año y que obligará a hacer de doble sentido la calzada contraria.

Esta situación no es nueva en este punto, ya que el viaducto arrastra importantes problemas estructurales y ya fue sometido a obras de emergencia hace unos años, reduciéndose la velocidad y originando en momentos puntuales retenciones y atascos. Está previsto que la rehabilitación integral del viaducto se prolongue durante dos años y medio.

Operarios señalizando el desvío en la avenida Clara Campoamor. / Pablo Hernández Gamarra

Muy cerca de allí, han arrancando también las obras en la avenida Clara Campoamor, con operarios ya sobre el terreno señalizando la zona y desviando a los conductores. La actuación, cofinanciada por Concello y Diputación, persigue humanizar el tramo de este vial en las proximidades del hospital, incorporando al tramo aceras para permitir una circulación segura de los viandantes que van al hospital, obligados ahora a ir por el arcén, pero también aprovechando para renovar todas las redes de servicios de saneamiento, abastecimiento o electricidad.

Por la proximidad con el hospital, el polígono de Valladares o los viajes al Campus universitario y toda la zona de Castrelos, la movilidad en horas punta se volverá complicada los próximos cinco meses, la duración prevista de las obras.

Atasco esta mañana de lunes en la avenida de Madrid. / Pablo Hernández Gamarra

Más tiempo se prolongarán los trabajos que desde mayo están en marcha en la avenida de Madrid, una de las arterias clave para los desplazamientos de los vigueses y hacia todo el sur de Galicia.

El proyecto cofinanciado por Concello y Gobierno central, una de las grandes obras de los últimos tiempos en la ciudad, persigue una renovación integral de la vía adaptándola al siglo XXI, aunque los cambios introducidos por el momento, especialmente en la confluencia con Gandarón y Raposeira con la turboglorieta, están poniendo a prueba en muchos momentos la paciencia de los conductores.

Estado de la rúa Lepanto. / Pablo Hernández Gamarra

También Lepanto está en el taller, aunque lo peor del proyecto ya ha pasado después de dos meses en verano con la calle cerrada a cal y canto sin poder utilizar tampoco el túnel de la AP-9. En estos momentos, el vial está parcialmente abierto con un carril, lo que no evita que debido a la confluencia con Gran Vía y Urzáiz se produzcan periódicamente embotellamientos.

A las obras actualmente en ejecución en algunos de los viales más importantes para el tráfico en Vigo se sumarán mejoras en la AP-9, tanto en los túneles de Teis, A Madroa y Candeán y, con un horizonte de plazos todavía sin definir, la humanización del tramo urbano de la autopista, desde el enlace de Teis a Alfonso XIII.