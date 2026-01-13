El PP de Vigo exige a Caballero que rechace la financiación singular de Cataluña

El pacto alcanzado entre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y ERC para aplicar un nuevo modelo de financiación para Cataluña salta a la esfera viguesa después de que la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, haya exigido al alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que se posicione en contra de ese acuerdo, argumentando que supone un riesgo para los fondos que recibe el Concello.

«Caballero debe romper su silencio cómplice y vergonzoso porque el plan para la nueva financiación autonómica supone un agravio para Galicia y un ataque a todos los ayuntamientos ante el evidente riesgo de que suponga menos recursos disponibles«, alerta Luisa Sánchez, censurando que el plan «anteponga el principio de ordinalidad al de solidaridad».

Por todo ello, la presidenta del PP vigués recuerda a Caballero la necesidad de defender los intereses de la ciudad por encima de las siglas políticas. «¿Dónde está el alcalde que se erigió en máximo defensor de una nueva financiación local ante la falta de recursos? ¿Por qué ahora calla ante un acuerdo que nos convierte en ciudadanos de segunda y pone en peligro nuestros servicios públicos?", concluye Sánchez.