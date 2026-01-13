La Policía Nacional investiga las circunstancias de la desaparición de una menor
Estuvo varias horas ilocalizable y, al ser hallada, se le realizó un reconocimiento en el hospital
Agentes de la Policía Nacional investigaban ayer las circunstancias en torno a la desaparición de una menor en Vigo que finalmente pudo ser localizada.
La menor, de la que no trascendió la edad, permaneció en paradero desconocido durante varias horas durante la mañana y, una vez fue hallada, según pudo saber este periódico se activó el protocolo establecido para estos casos y, además de la intervención policial de los agentes de la comisaría (en la búsqueda también habría participado la Policía Local), se dio alerta a los forenses del Imelga de cara a un reconocimiento de la joven en el Hospital Álvaro Cunqueiro.
No trascendió ningún tipo de información sobre este caso por parte de fuentes oficiales.
