El exjugador del Celta, Patxi Salinas, alucina con el precio del café en el aeropuerto del Vigo: «Venid desayunados»

El 2026 no parece haberle puesto freno a la subida de precios, ya sea en alimentos o en bienes de primera necesidad como la vivienda. Aunque esto último es una preocupación para muchas personas, lo primero es algo que se puede comprobar en el día a día.

La actualización de los precios, los costes de la materia prima y la inflación generalizada hacen que nuestro bolsillo se resienta cada vez más en cualquier establecimiento al que vayamos. Si esto lo aplicamos a sitios que tradicionalmente ya se consideran caros, el resultado es un buen mordisco para nuestra cartera.

Esto mismo lo ha podido comprobar el exfutbolista del Celta de Vigo, Patxi Salinas, que ha alucinado con los precios del café en el aeropuerto de Vigo. El coste le ha parecido tan elevado que incluso hizo una publicación en Instagram el pasado domingo en la que aparecer mostrando un ticket y advirtiendo a los viajeros: «Venid desayunados».

El también exjugador del Athletic Club ha tenido que pagar 8,30 euros por dos cafés, 4,15 euros cada uno, un precio que sorprende incluso a un exfutbolista.

La publicación no ha tardado en llenarse de cometarios irónicos y críticas al elevado precio de las bebidas como: «ya parece Milán», «es una locura los precios en los aeropuertos» o «los aeropuertos son ya garitos de lujo».