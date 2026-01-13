¿Cuánto tiene que pagar al mes en Vigo un mileurista para comprarse un piso?

Comprarse un piso es una aspiración cada vez más difícil para muchos. La crisis de la vivienda ocupa cada día titulares y también las agendas de los parlamentarios españoles. Pedro Sánchez anunció una rebaja fiscal para los caseros que no suban el precio de la vivienda a sus inquilinos cuando renueven sus contratos, pero no recibió el apoyo de ninguno de sus socios de Gobierno. No creen que sea justo premiar a los propietarios.

En Vigo, la situación no es diferente. Acceder a una vivienda en propiedad supone también un esfuerzo económico relevante. El Consejo General del Notariado (CGN) dispone de una calculadora que permite estimar cuántos años y con qué cantidades habría que afrontar la compra de un inmueble, aunque antes es necesario tener en cuenta otros datos. Según el portal Idealista, el precio medio del metro cuadrado en la ciudad se sitúa actualmente en 2.376 euros y la superficie estándar en una operación de compraventa, de acuerdo con el CGN, es de 105 metros cuadrados. Durante el último año se realizaron en Vigo 2.848 compraventas, con un importe medio de 220.029 euros.

Además de estas cifras, hay que tener en cuenta que la renta media de los vigueses y el IPC. Según los últimos registros de la Agencia Tributaria, correspondientes a 2023, en la ciudad la media anual es de 30.888 euros, aunque la renta disponible es de 25.015. Con todo, si se observa el comportamiento del IPC para el mismo periodo, se extrae que el coste de la vida también creció paralelamente. La tasa de variación anual pasó de un 0,3 a 3,6. El poder adquisitivo subió un 1,6% en ese tiempo. La diferencia no es muy notoria porque aumento de la renta fue absorbido por los costes de la vida.

Teniendo en cuenta estos factores y sin entrar en los requisitos específicos de las entidades bancarias, se estima que la compra de un inmueble de segunda mano por 249.000 euros —calculado a partir de la superficie media y el precio por metro cuadrado—, a pagar en 25 años y con un ahorro previo de 20.000 euros, supondría una cuota mensual de 1.066 euros. En el caso de una vivienda de obra nueva, el desembolso sería algo mayor, alcanzando los 1.103 euros. Con el salario correspondiente a la renta media de un vigués, esto implica destinar más de la mitad de los ingresos mensuales al pago de la hipoteca.

Para que la inversión resulte más asumible habría que contemplar un plazo hipotecario más largo, de hasta 40 años. Según la calculadora del CGN, la cuota mensual se reduciría a 760 euros, lo que, con un sueldo de 2.000 euros, supondría destinar cerca del 40% de los ingresos a la vivienda.

En los alrededores

En el concello vecino de Nigrán, el precio medio del metro cuadrado alcanza los 2.516 euros, casi un 12% más que el año anterior. Las viviendas adquiridas en este municipio presentan, además, una superficie considerablemente mayor, casi el doble que en Vigo. Más económicos resultan los precios en Redondela, donde el metro cuadrado cuesta 1.387 euros, y en Moaña, que se sitúa en 1.616 euros. Cangas, por su parte, se aproxima a los precios vigueses, con una media de 2.248 euros por metro cuadrado.