¿Pacto a la vista para recuperar los vuelos de Vigo a París y Milán? Esta es la propuesta del Concello

Mano tendida para que el aeropuerto de Vigo pueda repetir el millón de viajeros y acercarse a su lejano récord de 2007 en los próximos años. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha refomulado este martes su propuesta a Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra para cofinanciar nuevas conexiones aéreas desde la ciudad a partes iguales. El regidor ha tomado como base el estudio presentado por Aena en el Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia el pasado otoño y avanzado por FARO. En él se desglosan una quincena de rutas que podrían aportar, como mínimo, medio millón más de pasajeros al tráfico con origen y destino a Vigo.

Caballero agradeció al gestor aeroportuario el trabajo y la bonificación de hasta 10 euros por pasajero para los cuatro próximos años e informó que técnicos municipales mantuvieron este mismo martes una reunión con el ente. Entre las ciudades propuestas para estos nuevos convenios estarían Londres (86.557 viajeros geolocalizados), París (29.850) o Milán (33.069) además de otros destinos nacionales. «Será distinta la ayuda económica que pueda necesitar cada uno de estos vuelos, pero yo ya hago una propuesta formal», insistió el alcalde.

Rutas potenciales identificadas por Aena para el aeropuerto de Vigo / Simón Espinosa

A su vez volvió a demandar al gobierno autonómico que publicite los acuerdos firmados con distintas aerolíneas durante los últimos años, especialmente con Ryanair en el aeropuerto de Santiago. «Le vamos a exigir a la Xunta de Galicia que nos pague lo que nos debe», insistió.

Análisis de 2025

Abel Caballero también valoró, tras varios meses de caídas continuas y silencio, el dato registrado por el aeropuerto de Vigo gracias al impulso de la Navidad y el Imserso. «Seguimos creciendo, a ver si vemos los datos», espetó el regidor en un audio remitido a los medios, asegurando que los casi 1,15 millones de pasajeros «es un muy buen dato» teniendo en cuenta las circunstancias en las que operó Peinador el pasado año.