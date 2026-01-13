¿Pacto a la vista para recuperar los vuelos de Vigo a París y Milán? Esta es la propuesta del Concello
Abel Caballero ofrece una propuesta formal a Xunta y Diputación para operar las rutas propuestas por Aena
Mano tendida para que el aeropuerto de Vigo pueda repetir el millón de viajeros y acercarse a su lejano récord de 2007 en los próximos años. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha refomulado este martes su propuesta a Xunta de Galicia y Diputación de Pontevedra para cofinanciar nuevas conexiones aéreas desde la ciudad a partes iguales. El regidor ha tomado como base el estudio presentado por Aena en el Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia el pasado otoño y avanzado por FARO. En él se desglosan una quincena de rutas que podrían aportar, como mínimo, medio millón más de pasajeros al tráfico con origen y destino a Vigo.
Caballero agradeció al gestor aeroportuario el trabajo y la bonificación de hasta 10 euros por pasajero para los cuatro próximos años e informó que técnicos municipales mantuvieron este mismo martes una reunión con el ente. Entre las ciudades propuestas para estos nuevos convenios estarían Londres (86.557 viajeros geolocalizados), París (29.850) o Milán (33.069) además de otros destinos nacionales. «Será distinta la ayuda económica que pueda necesitar cada uno de estos vuelos, pero yo ya hago una propuesta formal», insistió el alcalde.
A su vez volvió a demandar al gobierno autonómico que publicite los acuerdos firmados con distintas aerolíneas durante los últimos años, especialmente con Ryanair en el aeropuerto de Santiago. «Le vamos a exigir a la Xunta de Galicia que nos pague lo que nos debe», insistió.
Análisis de 2025
Abel Caballero también valoró, tras varios meses de caídas continuas y silencio, el dato registrado por el aeropuerto de Vigo gracias al impulso de la Navidad y el Imserso. «Seguimos creciendo, a ver si vemos los datos», espetó el regidor en un audio remitido a los medios, asegurando que los casi 1,15 millones de pasajeros «es un muy buen dato» teniendo en cuenta las circunstancias en las que operó Peinador el pasado año.
