El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India

Incluso en los fracasos se pueden extraer valiosas lecciones. La gallega UARX Space vivió ayer una sensación agridulce al tener el único componente de la misión PSLV-C62 que funcionó tras la «anomalía crítica» que le impidió alcanzar la órbita prevista. El lanzamiento desde el Centro Espacial Satish Dhawan, situado en la isla de Shriharikota al sudeste del país, fracasó tras 6 minutos y 20 segundos durante una fase de las combustión. Sin embargo, en ese proceso el sistema de separación SAU&RON «funcionó de forma normal durante todo el ascenso».

Así lo ha confirmado la propia empresa con base en Porto do Molle (Nigrán) al evaluar el comportamiento de este anillo que volaba en la cápsula de reentrada KID desarrollada por Orbital Paradigm. «Soportaba las fases de lanzamiento y separaciones sin ninguna degradación», añaden, explicando que incluso en la situación de « condiciones térmicas muy probablemente superiores a los entornos máximos previstos» consiguieron que siguiera funcionando.

Montaje del cohete para la misión PSLV-C62 en India donde participó UARX Space / ISRO

«Esto no es una historia de éxito nominal, es una demostración de robustez, márgenes de diseño conservadores y filosofía de cualificación» reivindicaron desde UARX Space en sus redes sociales al destacar la «resilencia» de la ingeniería. Desde la compañía gallega también quisieron mandar un mensaje de apoyo «a Orbital Paradigm y a todos los interesados afectados por la catástrofe del PSLV-C62», el segundo en el que la Agencia India de Investigación Espacial (ISRO) no logra cumplir sus objetivos.

Según las primeras hipótesis el motivo de este error fue una desviación en los controles de vuelo relacionada con la velocidad justo antes de su separación. Una incidencia similar provocó el fracaso hace ocho meses de otra misión de la ISRO. No obstante, el dispositivo diseñado por las empresas españolas logró enviar información durante 190 segundos mientras el resto del cohete ya estaba inoperativo. «Aunque este resultado supone un revés para la misión, también reveló algo mucho más raro en los vuelos espaciales», indican: «un sistema que funciona exactamente como se espera cuando todo lo que le rodea no lo hace».

Segundo lanzamiento de su trayectoria

El de este lunes 12 de enero en India fue el segundo lanzamiento al espacio exterior de la empresa, reconocida ya en varias ocasiones a nivel local y autonómico. El 9 de julio de 2024 entraba en la historia aeroespacial de Europa al participar en el lanzamiento del Ariane 6, el satélite llamado a «garantizar el acceso autónomo de Europa al espacio». El Reliable and Advancend Mission Injector desarrollado por ella era uno de los dispensadores de nanosatélites incluidos en este proyecto de más de 4.000 millones de euros. Contaba con capacidad para 12 dispositivos y una carga útil de hasta 24 kilogramos, el triple de su propio peso.