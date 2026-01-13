Una fuga detectada el 5 de enero obliga a cerrar la piscina del Náutico de Vigo

Un contratiempo en la piscina del Real Club Náutico de Vigo obliga a cerrar esta instalación desde el pasado 8 de enero hasta el viernes. Se trata de una fuga, que fue detectada el 5 de enero. «Desde víspera de Reyes, contando con festivos y el vaciado del agua de la fuga, no pudieron empezar con los trabajos hasta el jueves. Estará cerrada hasta este viernes. No queremos comprometer plazos, pero es la previsión», informa a FARO el presidente de la entidad, Antonio «Tone» Pérez.

«Tuvimos una avería la semana pasada en uno de los desagües del vaso. Las tuberías tienen 60 años y es normal que haya incidencias de vez en cuando. Hemos conseguido que viniesen a repararlo de urgencia. No siempre es fácil que los proveedores vengan al día siguiente. Se hizo un trabajo estupendo por su parte detectando el punto exacto de la fuga, con aparatos de ultrasonidos. Se ha tenido que abrir un acceso y se está reemplazando una sección del tubo», informa el presidente del Real Club Náutico.

«Rápida» detección del problema

La entidad ha previsto una alternativa para los equipos deportivos de piscina (natación, waterpolo y artística) «gracias a la colaboración de la Escuela Naval Militar de Marín», que le cede el uso desde hoy hasta el viernes. «Habilitaremos varios turnos, con transporte en bus desde nuestras instalaciones. Considero un éxito la rápida detección: a través del gerente, que se dio cuenta del alto importe de la factura de agua de diciembre, diagnóstico de la empresa y trabajos en tan solo 10 días, con festivos por el medio. Y agradecemos a la Escuela Naval y a su comandante-director su disposición a cedernos sus instalaciones con tan poca antelación de preaviso», apostilla Pérez.